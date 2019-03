Schlager Moritz die Erste

× Erweitern DeeJee Lümmel DeeJee Lümmel

Schlagerfans aufgepasst, denn am 11. Mai findet zum ersten Mal »Schlager-Moritz« in der MORITZEventhalle statt. Mit dabei sind DeeJee Lümmel und DJ Steve XL. Von Dieter Thomas Kuhn über Andrea Berg bis hin zu Helene Fischer und von Rex Gildo bis Drafi Deutscher und Rio Reiser ist alles dabei.

Im Mai kommen Schlagerfans voll auf ihre Kosten. Denn in der MORITZ Eventhalle steht ein neues Event an: der »Schlager-Moritz«. Ganz nach dem Motto »Wir singen deutsch!« legen DeeJee Lümmel und DJ Steve XL die besten Hits der deutschen Schlager-Geschichte auf, aktuelle wie auch schon etwas ältere Schlager. Wichtig ist dabei: Der Schlager muss deutsch sein! Jeder soll mitsingen können, es soll eine Mordsgaudi werden. Darüber hinaus sorgen heiße Gogo-Girls für eine Prise Erotik und etwas fürs Auge, ein leckeres BBQ und eine Cocktailbar im großen Außenbereich lassen auch für die Kehle und den Gaumen keine Wünsche offen. Jeder Gast, der in typischem Schlageroutfit kommt, egal ob es Schlaghosen, angeklebte Koteletten oder die bunte Perücke ist, bekommt einen Welcome Drink spendiert.

Das Miteinander ist DeeJee Lümmel sehr wichtig. Privat nimmt der gelernte Jurist sein Alter Ego DeeJee Lümmel an und legt in ausgewählten Heilbronner Clubs und Kneipen auf. Er sieht sich selbst als Erlebnismoderator und sorgt deshalb durch eigene Gesangseinlagen oder gemeinsame Polonaisen durchs Publikum für Mega-Stimmung. Sein Motto ist deshalb »Eins sein mit dem Publikum«. Bei DeeJee Lümmel ist der Name Programm: »Wer Primelblumen auf Hosen an diesem Abend in Frage stellt, sollte sich besser Zuhause einschließen.«

× Erweitern DJ Steve XL DJ Steve XL

Auch DJ Steve XL versteht es prächtig, das Publikum in seinen Bann ziehen. Mit bürgerlichem Namen heißt er Stefan Kreider und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als DJ in Deutschland , in der Schweiz und auf Mallorca. Sein Steckenpferd ist der deutsche Schlager der 70er, 80er und 90er Jahre. Der ausgebildete Moderator kann auf drei Jahre Ballermann zurückblicken und bringt so ein Stück Schinkenstraße in die MORITZ Eventhalle. Mit seiner tiefen, sonoren Stimme ist das partyerprobte Feierbiest ein Garant für gute Laune. Als gemeinsames Ziel haben DeeJee Lümmel und DJ Steve XL die totale Schlagerextase ausgelobt.

× Erweitern Moritz Eventhalle

Tickets und Vorverkaufsstellen

Tickets sind ab 28. März im Vorverkauf erhältlich. Sowohl als E-Ticket (Homepage) als auch bei den folgenden Vorverkaufsstellen. HN: Tourist- Info, Coff reez (Stadtgalerie). NSU: Buchhandlung Chardon. Weinsberg: TUI Reisebüro. Ellhofen: Enjoy Fitness, MORITZ-Verlag. Brackenheim: Tourist Info. Eppingen: Holl + Knoll. KÜN: Brückbauer. ÖHR: Buchhandlung Rau. LB: City Music. Das Ticket kostet im Vorverkauf 7 Euro, das 5er Gruppen-Ticket gibt‘s für je 6 Euro (nur als E-Ticket), jeweils zzgl. Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse kostet das Ticket, wenn nicht ausverkauft, 10 Euro.

× Schlager Moritz die Erste

Schlager-MORITZ

Sa. 11. Mai, Einlass 19 Uhr, Party ab 20 Uhr

MORITZ Eventhalle Ellhofen

www.schlager-moritz.de