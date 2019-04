Schlager-Moritz die Erste

Schlagerfans sollten sich den 11. Mai im Kalender unbedingt rot markieren, denn in der MORITZ-Event-Area in Ellhofen findet eine grandiose Premiere statt: Der erste Schlager-Moritz. DeeJee Lümmel und DJ Steve XL sorgen dabei für beste Stimmung.

Aktuelle und frühere Hits

Dementsprechend legen DeeJee Lümmel und DJ Steve XL einen Mix aus aktuellen und früheren Hits auf. Die angesagtesten Lieder der Größen der Schlagerszene wie Helene Fischer, deren Erfolg sich kaum mehr in Worte fassen lässt, die »singende Föhnwelle« Dieter Thomas Kuhn oder Andrea Berg, die bereits seit 1992 auf den Bühnen der Republik ihre Fans begeistert, stehen ebenso auf dem Programm wie die der einstigen Stars. Rex Gildo, bekannt für Hits wie »Fiesta Mexicana« darf bei einem derartigen Ereignis natürlich ebenso wenig fehlen wie Drafi Deutscher mit »Marmor, Stein und Eisen bricht« oder Rio Reiser mit »König von Deutschland«.

Jede Menge Stimmung

Mit dieser reichen Auswahl an Hits der größten Schlagerstars verstehen es DeeJee Lümmel und DJ Steve XL, die Menge so richtig in Stimmung zu bringen. Die MORITZ Event Area ist für ein Event wie den Schlager-Moritz die optimale Location. Passend zum Mai-Wetter wird es neben der MORITZ Eventhalle einen großen Außenbereich sowie Zelte geben, sodass es genug Platz für alle Partyfreunde gibt. Für die Verpflegung ist mit einer Grillstation und mehreren Theken und Cocktailbars, an der es neben Wein und Bier die beliebtesten Cocktails und Longdrinks gibt, bestens gesorgt. Als optischer Augenschmauß sorgen heiße GoGo-Girls für eine Prise Erotik. Die Veranstalter haben sich ein paar ganz besondere Schmankerl einfallen lassen. Unter den Gästen wird neben anderen wertvollen Preisen ein Kurztrip für sechs Personen zum Münchner Oktoberfest verlost. Jeder Gast, der in typischem Schlageroutfit kommt, egal ob es Schlaghose, angeklebte Koteletten oder die bunte Perücke ist, bekommt einen Welcome Drink spendiert. Und last-but-not-least: Wer sein Ticket in einem der fünf Edeka Ueltzhöfer-Märkte (s.u.) kauft, bekommt zum Ticket eine Flasche Palmbräu Bier gratis dazu.

Schlager-Moritz, Sa. 11. Mai, Einlass 19 Uhr, Party ab 20 Uhr, MORITZ Eventhalle, Ellhofen www.schlager-moritz.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets www.moritz.de/Verlosungen

Tickets und Vorverkaufsstellen

Tickets gibt‘s im Vorverkauf sowohl als E-Ticket (Homepage) als auch bei den folgenden Vorverkaufsstellen. Heilbronn: Edeka Ueltzhöfer (2x), Tourist-Info, Coffreez (Stadtgalerie). Neckarsulm: Buchhandlung Chardon. Weinsberg: TUI Reisebüro. Ellhofen: Edeka Ueltzhöfer, Enjoy Fitness, MORITZ-Verlag. Brackenheim: Tourist Info. Neuenstadt: Edeka Ueltzhöfer. Oedheim: Edeka Ueltzhöfer. Eppingen: Holl + Knoll. Künzelsau: Brückbauer. Öhringen: Buchhandlung Rau. Ludwigsburg: City Music.

Das Ticket kostet im Vorverkauf 7 Euro, das 5er Gruppen-Ticket gibt‘s für je 6 Euro (nur als E-Ticket), jeweils zzgl. Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse kostet das Ticket, wenn nicht ausverkauft, 10 Euro.