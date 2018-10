× Erweitern Simon Judä Markt Der Simon Judä Markt unter dem Motto "Genuss mit Tradition"

»Genuss mit Tradition« unter diesem Motto findet am 29. Oktober wieder der Simon-Judä-Krämermarkt in Künzelsau statt. Vor allem das angebot am unteren Markt orientiert sich an dem Slogan. Neben dem Marktgeschehen findet bei allen Krämermärkten in Künzelsau ein Rahmenprogramm in einladender Atmosphäre am unteren Markt seinen Platz. Am unteren Ende der Hauptstraße, wo dienstags und freitags der Wochenmarkt stattfindet, präsentiert sich eine kleine Genießermeile. Eine Bühne mit musikalischem Programm von der Band »New Discovery« lädt ab 16 Uhr zum geselligen Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre ein. Im Lauf des Abends findet eine Weinverkostung mit der Hohenloher Weinkönigin statt, dazu wird eine auswahl von Pizza, Burger, Currywurst bis hin zu Waffeln und Crêpes geboten.

Simon-Judä-Krämermarkt, Mo. 29. Oktober, 8.30 Uhr

Innenstadt, Künzelsau

www.kuenzelsau.de