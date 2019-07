× Erweitern Foto: Skyline Park Skyline Park bei Nacht 2019

Wenn sich eine ganz besondere Atmosphäre über den Skyline Park legt und man an allen Ecken und Enden des größten Freizeitparks in Bayern Live-Bands und ausgefallene Walk-Acts findet, leckere Köstlichkeiten bei toller Live-Musik genießen kann und alle 64 Fahrgeschäfte bis Mitternacht nutzen darf, dann befindet man sich eindeutig bei Skyline Park bei Nacht. Das Kultevent feiert am 14. August ab 17 Uhr eine unvergessliche Nacht für Groß und Klein.

Ein letztes Mal dürfen sich in diesem Jahr die Tanz- und Partywütigen auf das Live-Programm mit dem Motto „Welcome to the 90ies“ freuen. Auch wenn die Musik der 90er nach wie vor Kult ist und immer wieder der Partykracher schlechthin ist, feiern wir ein letztes Mal das Jahrzehnt der Gameboys, Walkmans, Diddl-Mäuse und Schmuse-Boybands. Noch ein Grund unbedingt vorbeizukommen! Im nächsten Jahr gibt’s wieder ein neues Motto.

Abfeiern unterm Sternenhimmel

Neben der absoluten Kult-Boyband EAST 17 („It´s Alright“), die alle Frauenherzen zum Schmelzen bringen wird, sorgt Sympathieträgerin und Powerfrau Loona („Bailando“) dafür, dass auch der letzte Tanzmuffel nicht mehr still halten kann. Zwischen den Acts und zur After-Show-Party heizt euch Radio-Moderator und DJ Alex Woldrich mit den größten Hits des Jahrzehnts ein.

Grandiose Stimmung und gigantisches Feuerwerk

Wen einmal das Skyline Park bei Nacht-Fieber gepackt hat, der kann den Zauber eines Besuchs bei Nacht verstehen. Neben großartigen Live-Acts und faszinierenden Shows treten auch Zauberer, hell beleuchtete Stelzenläufer mit bunten Kostümen auf und schaffen eine bezaubernde Atmosphäre im gesamten Park. Schminkerinnen und Tattookünstler bringen Farbe und Glamour auf die Haut.Besonderes Highlight auch in diesem Jahr: das fulminante Hochfeuerwerk um 23 Uhr.

Mit regulärem Ticket zur 90ies Show

Wie in den letzten Jahren gibt es keinen eigenen Ticket-Verkauf für die Konzerte am Abend. Der reguläre Parkeintritt ermöglicht die Teilnahme an den Live-Shows. Für alle, die die abendliche Stimmung ab 17 Uhr nutzen möchten, die sichern sich am besten sofort eines der beliebten Tickets für 15,- € im Vorverkauf im Online-Shop. Der VVK läuft nur noch bis zum 08. August.

TIPP: Tickets an der Abendkasse nur 18,- € pro Person. Eintritt ab 17 Uhr. Wichtiger Hinweis: Ausweichtermin bei schlechtem Wetter – Samstag, 17. August 2019