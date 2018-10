»SPASSIX« in Heilbronn

× Erweitern Marcel Mann Spassix

Mit SPASSIX sorgt ein neues Comedy-Konzept am 8. November in sieben Locations in Heilbronn, Neckarsulm und Ellhofen für beste Unterhaltung. Das Besondere: anders als bei der Live-Nacht wandern hier nicht die Gäste, sondern die Comedians. So treten in jeder Location fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einem kurzweiligen Programm Spaß und gute Laune.

Es gibt ja viele schöne Dinge, die man abends erleben kann. Zum Beispiel einen lustigen Abend bei einer Comedy Show verbringen. Oder gemeinsam mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken. Oder am besten: alles zusammen bei der SPASSIX Comedy-Nacht! Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in sieben Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Alex, Burgerheart, Jägerhaus, La Girafe und Wilma Wunder in Heilbronn sowie das Neckarsulmer Brauhaus. Als Off-Location ist die MORITZ-Eventhalle in Ellhofen dabei, wo man die Shows auf zwei Ebenen verfolgen kann. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann.

× Erweitern Sebastian Meyer Alex Heilbronn

Auch Sebastian Meyer, der District Manager des Alex Heilbronn zeigt sich überzeugt: »Einen Abend mit gutem Essen und dazu Spitzenunterhaltung – was gibt es Besseres?«

Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet kurz vor Elf. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, die sich auf den Bühnen präsentieren:

× 1 von 6 Erweitern Thomas Schmidt Spassix × 2 von 6 Erweitern Michael Eller × 3 von 6 Erweitern Helmuth Steierwald Helmuth Steierwald × 4 von 6 Erweitern C. Heiland Spassix Foto: Anja Rattchen × 5 von 6 Erweitern Lukas Wandke Spassix × 6 von 6 Erweitern Marten de Wall Spassix Prev Next

Thomas Schmidt ist das personifizierte Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Denn im Grunde führt Thomas ein nahezu normales Leben. Geboren und aufgewachsen in Solingen, lebt der 33-Jährige heute in Köln. Nach seiner Ausbildung zum Tischler startete er Anfang 2014 in die Welt des Stand-Ups und gehört seit dem zu den vielversprechenden Talenten der Deutschen Comedy. Thomas gehört zum festen Stamm des Nightwash-Live-Ensembles und ist regelmäßiger Gast bei den bekanntesten deutschen Comedy-Formaten u.a. 1Live Generation Gag, Komische Nacht, Quatsch Comedy Club, etc. Beim RTL Comedy Grand Prix 2017 schoss er direkt auf Platz zwei. Marcel Mann, Gewinner der Talent-Schmiede im »Quatsch Comedy Club«, ist der Synchronsprecher unter den deutschen Comedians, »The Voice of Comedy« gewissermaßen. 1987 in der schwäbischen Provinz geboren, lebt er heute in Berlin, wo er auch sterben will. Wann - so schreibt er auf seiner Website - sei nicht bekannt. Aktuell ist Marcel für den »Prix Pantheon« und den »Stuttgarter Besen« nominiert. Marten de Wall studiert Französisch und Philosophie »auf Semesterticket« und überzeugt auf der Bühne durch seinen trockenen Humor und seinen Hang zum originell-geistreichen Wortspiel. C. Heiland weiß aus eigener Erfahrung, dass das Leben am leichtesten mit Humor zu ertragen ist. Also bleibt letztlich nur eins: der Beruf des Comedian. Lukas Wandke ist der Comedian, der plötzlich auf einer Bühne stand und seitdem am liebsten nur noch mit Mikrofon durchs Leben tingelt. Michael Eller ist Kreuzfahrt- Experte. Auf über 40 AIDA-Schiffen hat er als Gast-Komiker in mehr als 150 Shows schon über 100.000 Passagiere auf der ganzen Welt begeistert. Helmuth Steierwald, halb Iraner und halb Türke, poltert mit Bierhumpen und grimmigem Gebaren über die Bühne.

× Erweitern Christina Weber La Girafe

Christina Weber, Betriebsassistentin des Restaurant »La Girafe« ist von den Künstlern begeistert: »Comedians live am Tischerleben – dafür wird unser Restaurant gerne zur Bühne.«

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info Heilbronn, bei Cardon in Neckarsulm und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de