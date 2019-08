Am 28. September findet der 9. Stauch Cup in Kupferzell statt. Die Laufveranstaltung ist inzwischen bei Jung und Alt bekannt und gehört zu der Kupferzeller Kärwe dazu.

Auch dieses Jahr werden wieder weit über 300 Läuferinnen und Läufer erwartet. Ab 11 Uhr können die Startunterlagen abgeholt werden. Auch Nachmeldungen sind an diesem Tag noch bis 30 Minuten vor dem Start zu einem Aufpreis möglich. Für jede/n Starter/in gibt es ein Stauch Cup T-Shirt sowie für die Bambinis, Kinder und Jugendlichen eine Medaille für die Teilnahme.

Ein Cup, viele Möglichkeiten

Es stehen fünf Kategorien zur Auswahl: Der Bambinilauf über 400 Meter für die Kleinsten, der Kinder- und Jugendlauf über 2.600 Meter, sowie der Gesundheitslauf über 5.000 Meter und der Hauptlauf über 10.000 Meter. Seit dem letzten Jahr gibt es zusätzlich noch den Nordic Walkinglauf über 5.000 Meter. Somit bestehen für die ganze Familie Möglichkeiten, am Stauch Cup teilzunehmen. Die Läufe beginnen um 13.15 Uhr mit dem Bambinilauf, um 14.00 Uhr folgt der Kinder- und Jugendlauf und um 14.30 Uhr starten dann sowohl der Gesundheitslauf (5.000 Meter) sowie der Hauptlauf (10.000 Meter) und der Nordic Walkinglauf (5.000 Meter). Da die Strecke über Wiesen als auch durch die Kärwe führt, ist der Verlauf sehr interessant und den Läufern ist ein großes Publikum mit viel Jubel garantiert. Start und Ziel ist an der Carl-Julius-Weber Halle, in der im Anschluss der Läufe auch gleich die Siegerehrungen stattfinden. Dort stehen den Sportlern ebenfalls die Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung. Parkplätze sind ausgeschildert. Allerdings ist der Ortskern ab 13.30 Uhr bis zum Ende der Laufveranstaltung (ca. 16.00 Uhr) gesperrt.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Im Anschluss der Veranstaltung kann sich die Familie in der Halle bei zünftiger Kost sowie Kaffee und Kuchen stärken oder über die Kupferzeller Kärwe bummeln und sich an zahlreichen Ständen erfreuen.

Für den Stauch Cup wird jedes Jahr ganz besonders in den Schulen geworben da es der Baugruppe Stauch besonders wichtig ist, die Jugend zu sportlichen Betätigungen zu animieren und eine aktive Freizeitgestaltung zu fördern. Im letzten Jahr wurde bereits ein Rekord der Teilnehmerzahl beim Kinder- und Jugendlauf aufgestellt.