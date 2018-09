Stilvoll ins Jahr 2019 tanzen

Wer stilvoll ins neue Jahr reinfeiern möchte, kann sich noch bis Ende Oktober Karten für den Heilbronner Silvesterball in der Harmonie mit zehn Prozent Rabatt sichern. In diesem Jahr spielt die Tanz- und Partyband Happyness Voice Hits zu denen leidenschaftliche Tänzer ihr gesamtes Repertoire auf dem Parkett vorführen können. Von Walzer bis Discofox, von Jive bis Paso Doble hat die Gala-Band alles im Programm.

Gastronomischer Genuss

An Silvester auf einen Ball zu gehen hat Tradition. So auch die Veranstaltung der Heilbronn Marketing GmbH in der Harmonie. Die stilvolle Veranstaltung bietet ein gehobenes Silvestererlebnis. Vom Sektempfang, über ein mehrgängiges Gourmet-Buffet bis hin zum Mitternachtssnack bereitet Gastronom Marcel Küffner den Gästen ein echtes Genusserlebnis.

Programm

Für Unterhaltung sorgt in diesem Jahr eine exklusive Kostprobe aus dem Programm des Heilbronner Weihnachtscircus. An einer mobilen Fotobox können die festlich gekleideten Gala-Besucher Erinnerungsbilder machen. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig das persönliche Glückslos für die Tombola.

Tickets und Rabattaktionen

Das Ticket für den Silvesterball kostet 74 Euro pro Person. Wer sich sein Ticket bis Ende Oktober sichert, spart 10 Prozent. Ab November gibt es noch fünf Prozent Ermäßigung. Ab Dezember gilt dann der volle Preis. Auch Gruppen sparen. Denn bei Tickets zum vollen Preis gilt das Angebot „kaufe 6, zahle 5“ (nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen).

Entspannt ausschlafen

Und wer ganz besonders entspannt ins neue Jahr feiern möchte, für den bietet sich das Übernachtungsangebot mit Silvester-Sonderrabatt an. Richtig schön ausschlafen lässt es sich im nahe gelegenen Mercure-Hotel. Hier startet der Silvestergast mit einem Langschläfer-Frühstück in das Jahr 2019. Der Transfer vom Hotel zur Festhalle und zurück ist im Preis inbegriffen.

1 Übernachtung im Mercure Hotel + Programm Silvesterball in der Harmonie

im Doppelzimmer ab 163 Euro,

im Einzelzimmer ab 219 Euro.

(Preise pro Person/Nacht)

Silvesterball-Tickets und Buchungsmöglichkeiten der Übernachtungspauschale gibt es bei der Tourist-Information in der Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de.