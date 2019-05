Szenegeflüster

Malinki Bad Rappenau In den letzten Jahren hat sich Soul2Soul in vielen Ländern zur angesagtesten Premium Urban Marke etabliert. 2019 startete das Malinki in die Soul2Soul New Era. An jedem ersten Freitag im Monat werden die Gäste neuen Ideen, Liebe zum Detail, Top DJs & Artists, exklusiven Goodies und vor allem der besten Urban Music. Am 3. Mai ist es wieder soweit.

La Boom Leingarten Es ist wieder soweit. Am 3. Mai geht das La Boom in die nächste Runde mit Heilbronn lebt – 100% Deutschrap. Zu diesem Anlass gibt es viele tolle Getränke-Specials für Fünfergruppen (Mädels) und Zehnergruppen (Jungs). Außerdem werden Gratis-Süßigkeiten verteilt.

Hip Island Heilbronn Der Sommer kommt – was gibt es da schöneres, als sich bei einer Open-Air-Party mit einem leckeren Drink zu entspannen. Beim Bomba Latina Open Air am 4. Mai im Hip Island Heilbronn ist der Himmel die einzige Grenze, sodass ein unvergleichliches Freiheitsgefühl entsteht. Direkt im Anschluss findet im Rooms Club die After Open Air Party statt.

Mobilat Heilbronn Am 10. Mai kann sich das Partyvolk bei der Hartgas Musik Nacht im Mobilat auf eine besondere musikalische Reise begeben. Mit Bvffes‘ EP »Uns verbrennt die Nacht« wird der obere Floor zum Brennen gebracht. All diejenigen, denen es oben zu heiß wird, können sich im unteren Chillout-Floor abkühlen.

Emma 23 Heilbronn Am 11. Mai wird im Emma 23 bei der Double Live Power Show gleich die doppelte Portion Rock und Metal geboten. Mit dabei sind Dornenkönig, die kraftvolle deutsche Rockmusik spielen, die unter die Haut geht, sowie Reternity mit ihrem modernen, authentischen und individuellen Metal-Sound.

Rockfabrik Bad Friedrichshall Fans der härteren musikalischen Gangart können am 11. Mai in der Rockfabrik Bad Friedrichshall die großen Hard‘n‘Heavy Hits der 80er und 90er von Accept, Dio, Helloween, Judas Priest, Kiss, Manowar, Metallica, Pretty Maids, Saxon, Twisted Sister, und natürlich Iron Maiden erleben – dafür sorgen Crazy Maiden.

Tanzpalast Bad Rappenau Im Tanzpalast steigt am 18. Mai From Russia with Love, das große Dinner- und Tanzevent. Dank der Musik der Eugenia-Art Live Band und den Beats von DJ Stas bleiben keine Wünsche offen. Zusätzlich wird auch ein Buffet mit leckeren kalten und warmen Speisen sowie Karaoke geboten.

Musikpark Heilbronn Rap und Hip Hop müssen nicht immer englisch sein, es geht auch anders. Am 24. Mai heißt es deshalb im Musikpark Spiel mal Deutschrap. Man kann auch mit deutschen Beats die Stadt zum Beben bringen.

Green Door Heilbronn Im Green Door heißt es am 25. Mai wie am an jedem vierten Samstag im Monat Lieblingslieder. DJ Tom Nacho sorgt dabei für die tollsten Hits.

Altstadt 2.0 Heilbronn Die Garten-Eden-Saison wird im Altstadt 2.0 in diesem Jahr mit dem Indoor-Event Tempel am 29. Mai eingeweiht. In diesen heiligen Hallen wird zu elektronischen Klängen die Nacht angebetet. Im »tempel« legen Lex Bär, Paul Glemser sowie Bvffes und Fuchs auf, im »atrium« sorgen Deniz, Linus Villa, Frank Nova und Schoenlocker für Stimmung.

Bukowski-Live Heilbronn Im Bukowski steigt am 29. Mai Rakete zum Vatertag. Das tanzwütige Volk wird verführt, elektrisiert und hypnotisiert. Denn was gibt es schöneres zum Vatertag, als Clubfeeling und Leidenschaft? Mosok, Bolly Noise, Julian Konsent und Time-O sorgen dafür, dass die Rakete auch ordentlich abhebt.

Pfläumli Heilbronn das neue gemeinsame Projekt von DJ Fresh und Sir Waldo Weathers trägt den Namen Saxy Clubbing und läutet eine neue Ära der Clubmusik ein. Feinster Soul, R‘n‘B, Oldschool oder aber auch Soulful House wird am 31. Mai im Pfläumli geboten.