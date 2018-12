Szenegeflüster Heilbronn

Szenegeflüster HN 18-12

MALINKI BAD RAPPENAU Am 1. Dezember ist es wieder soweit: Soul ChicksSupreme im Malinki. Das bedeutet: Es werden die besten Beats aus den Bereichen Black, Soul, R’n’B und Reggaeton kredenzt. Dieses Mal sorgen DJ Schilli und Chris Burner für die Stimmung auf den Tanzflächen. Wie üblich wird ein Party-Abend der Extraklasse geboten.

THE ROOMS CLUB HEILBRONN An jedem ersten Freitag heißt es im Rooms Club »Glow presents...«, so auch am 7. Dezember. Dabei treten internationale DJs aus den Bereichen Techno und Techhouse auf. Dieses Mal: »Glow presents youANDme«. Präsentiert wird das Ganze von den beiden Heilbronner DJs und Produzenten Helmut Dubnitzky und Frank Nova.

EBENE 3 HEILBRONN The Blacks sind eine gestandene Hohenloher Rock-Band mit Kultstatus, denn alle vier Musiker sind seit Jahren musikalisch erfolgreich unterwegs. Die Band steht für erdigen Folk-Rock-Sound mit Wiedererkennungsfaktor und präsentiert vorwiegend Songs für »Feinschmecker« der Rockmusik. Am 7. Dezember rocken The Blacks die Ebene 3 in Heilbronn.

MOBILAT HEILBRONN Atemberaubende Beats und mitreißende Livesets gibt es bei Dickes B. Am 8. Dezember wird auf dem ersten Floor Hip Hop, Rap und Dancehall von DJ Cutlass geboten, während Freunde der gediegenen Elektrobeats auf dem zweiten Floor auf ihre Kosten kommen.

LA BOOM LEINGARTEN Am 15. Dezember steigen zwei grandiose Partys im La Boom. Auf dem Mainfloor wird mit »We Love Black Music« Deutschlands größtes Black-Music-Event samt grandioser Live-Show geboten. In der Atlantis-Lounge laufen derweil bei »We Love Russian Music« feinste, russische Beats, natürlich mit toller russischer Deko und Atmosphäre.

PFLÄUMLI HEILBRONN Wo auch immer Michael »Gonzo« Nowak mit seinen Leuten hinkommt, er zieht jedes Mal eine krasse Show ab. Am 21. Dezember spielen Gonzo‘s Jam im Pfläumli. Dabei ist das Publikum nie einfach nur Konsument, sondern wird aktiv von der Band mit einbezogen. Das Repertoire von Gonzo‘s Jam ist groß, geboten werden vor allem Rock- und Popklassiker

ROCKFABRIK BAD FRIEDRICHSHALL Am 22. Dezember nehmen High Tide ihr Publikum mit auf eine stürmische Reise voller Leidenschaft, kombiniert mit gepflegter Rockmusik. Geboten wird eine Welle gemischt aus Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Orgel und Mundharmonika. Flüssige Musik, stürmische Gitarrenriffs und gewaltige Texte – all diese Elemente machen High Tide aus.

EMMA 23 HEILBRONN HC Baxxter aus Hannover ist ein spezielles Bandprojekt, das sich auf trashigen Kirmestechno und Hardcore-Punk mit kritischen, deutschen Texten spezialisiert hat. Zu Christmas Riot am 22. Dezember spielen HC Baxxter im Emma 23. Eröffnet wird der Abend von Phileas Fogg aus Ludwigsburg.

GARTENLAUBE HEILBRONN Das Familienfest am 24. Dezember ist vorbei, aber es besteht Feierlaune? Ab in die Laube, zur Großen Weihnachtsparty. Bereits seit 30 Jahren kommen aus Heilbronn alle zusammen, um an Weihnachten alte Bekannte und Freunde traditionell zu sehen und gemeinsam ausgelassen zu feiern.

BUKOWSKI-LIVE HEILBRONN Aufgepasst: Der Groth kommt! Am 29. Dezember besucht Sebastian Groth das Bukowski und zeigt, dass sein Name in der elektronischen Szene zu Recht mit Ehrfurcht ausgesprochen wird, schließlich gehen seine Produktionen und DJ-Sets immer direkt ans Herz.

WINTERDORF HEILBRONN Genau das richtige für lange, kalte Winterabende: Noch bis zum 19. Januar kann im Winterdorf Heilbronn von Mittwoch bis Samstag abends ordentlich gefeiert werden. Ab 17 Uhr geht die Hüttengaudi in den Almhütten los, bei der verschiedene DJs auflegen und für tolle Stimmung sorgen.