Tradition in Crailsheim

Fränkisches Volksfest Stimmung im Engel Zelt

Den Höhepunkt des öffentlichen Lebens in Crailsheim stellt das, im Jahr 1841 vom württembergischen König Wilhelm anlässlich seines Silbernen Krönungsjubiläums gestiftete, Fränkische Volksfest dar. Zusammen mit rund 400.000 Gästen aus nah und fern feiert dieganze Stadt von Freitag, den 14. bis Sonntag,den 17. September, vier Tage lang durch.

»Ort des Feierns« ist dabei in erster Linie der Vergnügungspark auf dem Volksfestplatz. Schausteller sorgen mit ihren Fahrgeschäften, Buden, Ständen und Bierzelten dafür, dass das Fränkische Volksfest und der Vergnügungspark mit seinen 1000 Meter Frontlänge wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.Das Fränkische Volksfest zählt mit zu den größten Heimat- und Brauchtumsfesten im Lande, was sich auch unter den Schaustellern seit vielen Jahren herumgesprochen hat. So ist es auch zu erklären, dass jedes Jahr die neuesten und attraktivsten Fahr- und Schaugeschäfte den Weg nach Crailsheim finden. Auf dem Volkfestplatz am Rande der Innenstadt, erwarten den Besucher rund 90 Fahrgeschäfte, Belustigungen, Verlosungen, Imbissstände, Bierzelte, Biergärten und vieles mehr.

Zum Volksfestvergnügen gehören traditionell auch Essen und Trinken. Dafür sorgen in erster Linie die drei Festzelte der Festwirtsfamilien Fach und Papert mit insgesamt 10.000 Sitzplätzen. Dazu kommen Erlebnisgastronomie, Biergärten, das Café der Segelflieger und eine große Zahl an Imbissständen. Zwischen Festplatz und Stadion liegt das gewerbliche Ausstellungsgelände. Zahlreiche Aussteller, Handwerksbetriebe und andere Gewerbetreibende präsentieren hier Neuheiten. Ein Krämermarkt rundet das Angebot ab.Die bunten Volksfest-Festzüge unter dem Motto »Hohenloher Bauern – im Wandel der Zeit« bewegen sich am Samstag und Sonntag jeweils ab 10.30 Uhr durch die Innenstadt und locken alljährlich zehntausende Besucher an. Der Sonntag ist verkaufsoffen und viele Geschäfte in Crailsheim werben mit speziellen Volksfest-Angeboten.

Wem der Sinn eher nach sportlicher Unterhaltung steht, ist beim 46. Draislauf-Radrennen am Sonntag vor dem Festumzug oder beim Fußballspiel der TSV-Herren am Samstag und der TSV-Frauen am Sonntag bestens aufgehoben. Die Gruppen aus den Partnerstädten treten am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Schweinemarktplatz auf. Ein Höhepunkt ist das Höhen-Brillant-Feuerwerk am Sonntagabend um 20.30 Uhr, welches von den Crailsheimer Majoretten um 20 Uhr am Sportgelände mit einem Leuchtstabauftritt eingeläutet wird. Zum 11. Engel-Oldtimer-Treffen lädt über die Volksfesttage die heimische Biermanufaktur Engel ein.

Die Termine im Überblick

Freitag, 14. September 14 Uhr Eröffnung des Vergnügungsparks 18 Uhr Bierfassanstich im Engel-Zelt Samstag, 15. September 6.30 Uhr »Tagwache«, Stadtkapelle Crailsheim 10.30 Uhr Festzug der Landwirtschaft 15 Uhr Auftritte der Gruppen aus den Partnerstädten 15.30 Uhr Herrenfußball im Schönebürgstadion 20.30 Uhr Majoretten-Treffen im Schönebürgstadion Sonntag, 16. September 6.30 Uhr »Tagwache«, Bürgerwache Crailsheim 1830 e.V. 9 Uhr Gottesdienst zum Volksfest in der Johanneskirche 10 Uhr 46. Drais-Laufrad-Rennen entlang den Festzugsstraßen 10.30 Uhr Festzug der Landwirtschaft 14 Uhr Frauenfußball im Schönebürgstadion 15 Uhr Auftritte der Gruppen aus den Partnerstädten 20 Uhr Leuchtstabauftritt der Majoretten am Kunstrasenplatz 20.30 Uhr Höhen-Brillantfeuerwerk Montag, 17. September 10 Uhr Öffnung des Vergnügungsparks