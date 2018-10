Tübinger Jazz & Klassik-Tage werden 20

× Erweitern Jazz & Klassik Tage Tübingen

Musik ist im ständig Fluss der Zeit. Zum runden Geburtstag präsentieren die »Tübinger Jazz & Klassiktage« den Wandel der regionale Musikszene in ihrer ganzen Bandbreite: Geübte Anfänger bis hin zu professionellen Musikern, an diesen Tagen bringen sie die verschiedensten Räume der Stadt zum erklingen. Auf über 25 Bühnen finden rund 60 Konzerte statt, in denen sich mehr als 10.000 Zuschauer alljährlich von orchesterklängen, Jazzrhythmen und Gesangsstimmen verzaubern lassen. Zwischen Jazz-Classics, Kammermusikalischem, Swing Musette, höfischer Klassik, Big-Band-Sound oder latin-Rhythmen ist für jeden etwas dabei. Auch für kleine Gäste bieten die »Kids Days« allerlei Spaß durch das gemeinsame Erkunden musikalischer Phänomene vom Jazz bis zur Kirchenorgel. Ausverkaufte Konzerte, große Musiker und eine tolle Stimmung sind nicht umsonst die Markenzeichen des Tübinger Musikfestivals.

20. Tübinger Jazz & Klassiktage, Fr. 13. bis So. 21. Oktober, diverse Locations, Tübingen,

www.jazzklassiktage.de