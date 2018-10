Tübinger Vorweihnachts-Shopping

× Erweitern Weihnachtssopping

Mehr Individualität für den Kleiderschrank und das Zuhause? Auf dem Lifestyle- und Designmarkt in Tübingen am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. November 2018 finden sich ganz besondere Designerstücke. Freunde origineller Produkte können sich auf die Suche nach ausgefallenen Weihnachtsgeschenken machen. Über 100 Aussteller präsentieren in der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen ihr Sortiment. Egal ob ein schickes Wohnaccessoire für das Zuhause, ein stylisches Teil für die Sammlung im Kleiderschrank oder auch Produkte aus der speziellen Upcycling-Area, das vielfältige Angebot lädt zum entspannten Shoppen ein. Handmade-Fans können im kostenfreien Do-it-yourself Bastel-Workshop schicke Weihnachtsdeko herstellen und auch in der Shopping-Pause ist dank dem integrierten Street-Food-Market bestens für den Gaumen gesorgt.

Lifestyle und Designmarkt Stilwild

Sa. 10. u. So. 11. November, 11 bis 18 Uhr

Hermann-Hepper-Halle,Westbahnhofstraße 23, 72070 Tübingen

www.stilwild.de