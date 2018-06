× Erweitern Foto: Saeed Kavavand Urbaner Mittsommer StadtPalais Stuttgart

Das StadtPalais und die Museumsbar drinnen & draußen feiern mit der zweitägigen Veranstaltung „Urban Mittsommer“ am 21. und 22. Juni die Sommersonnenwende und die beiden längsten Tage des Jahres. An beiden Tagen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf „Live auf der Treppe“ ab 18 Uhr freuen.

Am 21. Juni wartet eine Pop-Up-Bar in der Galerie im ersten Stock des StadtPalais auf die Gäste. Einmalig gibt es am längsten Tag des Jahres die Gelegenheit mit einem Cocktail in der Hand den Ausblick bei Sonnenuntergang vom Balkon des StadtPalais zu erleben. Stündlich warten am 21. Juni von 18 bis 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde Hausführungen auf die neugierigen Abend- und Nachtschwärmer – hier spendiert das StadtPalais freien Eintritt. Die Führungen enden auf dem Balkon mit hoffentlich wolkenfreiem Sonnenuntergang. Die „Streetband“ der Musikhochschule Stuttgart wird Swing und Groove-Stücke nach dem Vorbild der New Orleans Brass Bands spielen.

Das StadtPalais verlängert zur Feier des „Urban Mittsommer“ seine Öffnungszeiten am 21. Juni bis 22 Uhr, damit die Stuttgarterinnen und Stuttgarter den längsten Tag des Jahres ausgiebig genießen können. Die Ausstellung „Sound of Stuttgart“ wartet bei freiem Eintritt auf die Mittsommer-Genießer und auch die ständige Ausstellung „Stuttgarter Stadtgeschichte“ hat beim ohnehin üblichen freien Eintritt die Türen bis 22 Uhr geöffnet.

„Urban Mittsommer“ im StadtPalais Programm

21.06.

Pop-Up-Bar in der Galerie

kostenlose Hausführungen stündlich ab 18 Uhr bis 20 Uhr

„Live auf der Treppe“ um 18 Uhr mit der „Streetband“ der Musikhochschule Stuttgart

verlängerte Öffnungszeiten der Ausstellungen bis 22 Uhr und freien Eintritt in die Sonderausstellung „Sound of Stuttgart“

22.06.

„Live auf der Treppe“ um 18 Uhr