Vorpremiere auf der Bundesgartenschau am 7. April 2019

Zehn Tage vor der großen offiziellen Eröffnungsfeier der Bundesgartenschau Heilbronn (BUGA) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier genossen Kunden der Kreissparkasse Heilbronn am Sonntag, 7. April, ein echtes Privileg: Sie sammelten exklusiv erste Eindrücke auf dem knapp 40 Hektar großen Gelände.

Über 6000 Besucher waren dabei, als die Sparkassenbühne auf der BUGA eingeweiht wurde. Und wer könnte so eine Bühne passender bespielen als die Pforzheimer Band Fools Garden, die mit ihrem Song vom Zitronenbaum, dem „Lemon Tree“, 1995 einen internationalen Hit landete. Am Sonntag war die Truppe um Frontmann Peter Freudenthaler der Top-Act, der das Publikum mit seinem Mix aus Rock-Pop und Britpop begeisterte. Quasi als Kontrastprogramm traten die Mundart-Männer von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle an, die mit ihrem eigenwilligen Schwabenrock ebenfalls gefeiert wurden.

Bereits um 10 Uhr öffneten die Tore ausschließlich für all jene, die sich ihre Dauerkarte als Kunden der Kreissparkasse bei einem speziellen ersten Vorverkauf vor einem Jahr gesichert hatten. Neben Gartenkunst, Natur, Neckar und urbaner, zukunftsweisender Architektur erlebten sie bei angenehmem Frühlingswetter ein vielseitiges Rahmenprogramm. Kinder hatten ihren Spaß mit dem sinnlichen Mitmachtheater von Radelrutsch. Die Walkingacts Wilma & Berta, eine Zwergenparade, die Grashoppers sowie ein Druckluftorchester erheiterten die Massen. „Es ist überwältigend, dass wir unsere Sparkassenbühne auf der BUGA mit so vielen interessierten Gästen einweihen können“, freute sich Ralf Peter Beitner, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heilbronn. Die große Resonanz spiegele die große Bedeutung der BUGA für die Stadt Heilbronn und ihre Bürgerinnen und Bürger wider, so der Sparkassenchef weiter.

Die Sparkassenbühne mit ihren rund 1200 Sitz- und 3000 Stehplätzen ist der größte Veranstaltungsort auf dem BUGA-Gelände. Insgesamt 235 Veranstaltungen sind hier zwischen dem 17. April und 6. Oktober geplant – von Kabarett, Theater und Lesungen über Tanzveranstaltungen bis hin zu Schlager-, Pop- und Klassikkonzerten. Die Sparkassenbühne ist eines von zwei konkreten Förderprojekten der Kreissparkasse Heilbronn. »Durch unser Engagement leisten wir unseren Beitrag dazu, die Stadt langfristig attraktiv und lebenswert zu gestalten«, betonte Ralf Peter Beitner bei der Einweihung. Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA, ergänzte: »Die BUGA bietet den Besuchern eine große Vielfalt. Dazu gehört auch das abwechslungsreiche Programm auf der Sparkassenbühne.«

Neben der Sparkassenbühne auf dem sogenannten Inzwischenland ist die Sparkasseninsel ein weiterer Wohlfühlort auf dem Gelände. Idyllisch gelegen am Floßhafen, können Besucher hier auf gemütlichen Sitzgelegenheiten entspannen und die Natur und den Neckar genießen – und das auch weit über die BUGA hinaus, denn die Sparkasseninsel bleibt auch nach dem Ende der Bundesgartenschau am Neckar erhalten.