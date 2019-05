20. WÜRTH OPEN AIR 2019

× Erweitern Foto: Benedikt Schnermann Revolverheld

Für das dreitägige Festival ist den Veranstaltern eine Wunschbesetzung geglückt. Zur Eröffnung dürfen sich am 28. Juni Klassik- Liebhaber freuen: Unter der Leitung des Mailänders Claudio Van- delli, designierter Chefdirigent, bieten die Würth Philharmoniker ihrem Publikum im Großen Saal des Carmen Würth Forum einen sommerlichen Opernabend mit Staraufgebot.

Einlass zum Sommerkonzert ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der zweite Tag steht ganz im Zeichen des Pop & Rock: Mit ihrem aktuellen Album »Zimmer mit Blick« präsentiert sich die Band Revolverheld ihren Fans am 29. Juni. Am Sonntag erwartet die Besucher die Classic-Rock- Legende Foreigner. Bei den Freiluftkonzerten am Samstag und Sonntag ist der Einlass jeweils um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Fr. 28. bis So. 30. Juni, Carmen Würth Forum, Künzelsau

Weitere Infos und Tickets unter www.wuerth.de