Kein anderes Lebensmittel verkörpert mehr Emotionen wie Waffeln: Bei Waffelfabrikle bekommt der Gast Waffeln wie bei Oma - morgens, mittags, abends und das nicht nur in der klassischen süßen Variante, sondern auch in herzhaften Kreationen. Darüber hinaus sorgt eine eigene Eismanufaktur für selbstgemachtes Eis. Kaffee- und Teeliebhaber kommen mit eigenen »Waffelfabrikle« – Sorten in den Genuss.

Gäste können sich über verschiedene Themenbereiche auf zwei Etagen freuen: im Erdgeschoss findet man die Schaubäckerei mit angeschlossenem Straßenverkauf und einen gemütlichen Gastraum für den Schnellverzehr vor. Eine Etage höher laden der Eventraum und die Lounge mit Kaminzimmer und Leseecke zum längeren Verweilen ein. Abgerundet wird das Obergeschoß mit einer überdachten Raucherterrasse. Freuen dürfen sich die Gäste an wärmeren Sommertagen auf den attraktiven Außenbereich. Mit 50 Sitzplätzen innen und 30 im Außenbereich sollte auch der spontane Gast eine Sitzgelegenheit finden, dennoch empfiehlt es sich bei größeren Gruppen vorher anzumelden.

Im Waffelfabrikle in Billigheim kann man süße oder herzhafte Waffel versuchen. Das Waffelfabrikle liegt nur 200 Meter vom Radweg entfernt. Man findet das Restaurant direkt hinter der Kirche. Fahrrad-/ Motorradfahrer und andere Durchreisende sind willkommen. sob

Waffelfabrikle Schefflenztal, Schefflenztalstraße 8, 74842 Billigheim, Fon: 06265-6329971, www.waffelfabrikle-schefflenztal.de