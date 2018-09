× Erweitern Vollxrocker

An den Wochenenden vom 12. bis 20. Oktober steigt im großen Festzelt und in der MORITZ Eventhalle das dritte MORITZ-Oktoberfest. Schunkeln und feiern ist an allen vier Festtagen angesagt, denn vier Partybands und vier Top-DJs verströmen Oktoberfest-Flair.

Nach dem Fassanstich am Freitag, 12. Oktober versprühen die »VollXrocker« waschechte Wasenstimmung. Einen Tag später trumpft „Firma Holunder“ auf, am 19. Oktober rockt »Sicherheitshalbe« das Festzelt. Den Abschluss machen die »Wasenrocker« am 20. Oktober. Tischreservierungen unter Telefon 07134-5260-0 oder auf der Homepage. MORITZ-Leser sparen mit dem Code „1993“ 10,- Euro beim 10er-Tisch: 10 halbe Göckele, 10 Maß und 10 Klopferle gibt‘s für 168,- Euro.

www.moritz-oktoberfest.de