× Erweitern Foto: Susi Fischer Zoo HD Weihnachten Am 1. Adventswochenende lädt der Zoo Heidelberg zum Weihnachtsmarkt ein.

Langsam werden die Temperaturen kälter und in den ersten Haushalten duftet es nach Lebkuchen und Plätzchen – die Adventszeit beginnt. Zur Einstimmung in diese besinnlichen Wochen findet am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember 2018, jeweils von 12 - 19 Uhr der Weihnachtsmarkt im Zoo Heidelberg statt. Während die Zootiere sich ganz langsam auf den Winter einstellen, erleben Zoobesucher ein stimmungsvolles und weihnachtliches Programm im winterlichen Zoo.

In einer ganz besonderen Atmosphäre präsentiert sich der Zoo Heidelberg beim Weihnachtsmarkt: Weihnachtsstände bieten eine vielfältige Auswahl handgefertigter Produkte und laden zum Schauen und Stöbern ein. Umringt von geschmückten Buden und Weihnachtsbäumchen kommt bei leckerem Essen und heißen Getränken schnell weihnachtliche Stimmung auf. An beiden Tagen bietet der Zoo ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, bei dem auch das durch Wippen der Eltern angetriebene Kinderkarussell und musikalische Einlagen nicht fehlen dürfen. Wer möchte, dreht mit der Mini-Expresseisenbahn eine Runde durch den Zoo. Karussell und Eisenbahn können Zoobesucher kostenlos nutzen. An verschiedenen Aktionsständen, wie dem Bastelstand der Zooschule, ist Mitmachen ausdrücklich erlaubt. Für das besondere Ambiente sorgt ab Einbruch der Dunkelheit die eindrucksvolle Beleuchtung der Parkanlage mit bunten Lichtern. Auch wenn bestimmte Bereiche mit Tieren, die in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden sollen, gesperrt sind, steht einem Spaziergang durch den abendlichen Zoo nichts im Wege. Mit ein bisschen Glück können Zoobesucher die Erdmännchen beim Kuscheln in ihren beheizten Höhlen beobachten oder die Elefanten beim Spielen erleben.

× Erweitern Foto: Zoo Heidelberg Zoo HD Beleuchtung Stimmungsvolle Beleuchtung im Zoo Heidelberg

Als vorweihnachtliches Geschenk gilt am Weihnachtsmarkt-Wochenende ganztägig ein spezieller Sondertarif für den Zoo-Eintritt: Erwachsene zahlen nur 5 Euro, Kinder nur 2,50 Euro. Ein Abstecher in den Zooshop lohnt sich ebenso: An beiden Tagen, 1. und 2. Dezember 2018, gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle rabattfähigen Shop-Artikel.