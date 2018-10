Weihnachtszeit in Crailsheim

× Erweitern Weihnachtsmarkt Crailsheim

Besinnliche, fröhliche und feierliche Stimmung wird ab dem ersten Adventswochenende bis ins neue Jahr bei zahlreichen Veranstaltungen, Konzerten, Kursen, Ausstellungen, Märkten und vielem mehr in der Horaffenstadt aufkommen.

Bereits ab dem 24.11. zeigt das Stadtmuseum Crailsheim unter dem Motto »Was vom Winter übrig blieb - Schneekugeln« eine Sonderausstellung mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schneekugeln. Von besinnlich über nachdenklich bis skurril ist hier nicht nur für Weihnachtsfans etwas geboten. Die Ausstellung läuft bis zum 10.02.19. Schon am ersten Adventswochenende lockt der Onolzheimer Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichen Köstlichkeiten, verschiedenen Verkaufsständen und musikalischer Umrahmung an die evangelische Kirche in Crailsheims Ortsteil.

Am 30.11. läutet die XXL-Shopping-Nacht die Adventszeit in Crailsheim ein. Die Geschäfte in der Innenstadt und in Roßfeld haben an diesem Tag bis 23 Uhr geöffnet, sodass in Ruhe nach den ersten Weihnachtsgeschenken gesucht werden kann.

Die Dorfgemeinschaft Jagstheim lädt am zweiten Adventswochenende zu ihrem 4. Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Schmankerln und Selbstgebasteltem ein. Traditionell findet am 2. Adventswochenende auch der »Weihnachtsmarkt der Vereine« mit dem Motto »Alles selbst gemacht« auf dem Marktplatz in der Crailsheimer Innenstadt statt. Parallel lockt ein Bummel über den Thomasmarkt in der Lange Straße. Auch die Volkshochschule bietet wieder spannende Kurse wie »Festliches Weihnachtsmenü - Grandios einfach!« am 13.12 oder verschiedene Plätzchenbackkurse an. Natürlich dürfen die klassischen Advents- und Weihnachtskonzerte nicht fehlen.

Von der »Alpenländischen Weihnacht« mit Tölzer Knabenchor und Schauspieler Christian Wolff am 02.12. über das Adventskonzert des Kammerchors am 15.12. bis hin zum festlichen Orgelkonzert am Neujahrstag am 01.01.19. ist für jeden Musikfreund etwas geboten.Gleich zweimal lädt das Kammer-Kino zu hochklassigen Ballettaufführungen des »Nussknacker« ein. Einmal in der Aufführung des Royal Opera House am 03.12. und einmal in der Aufführung des Bolschoi Ballett am 23.12. Und gleich zwei Weihnachtshütten in der Lange Straße und auf dem Volksfestplatz laden die gesamte Adventszeit über zum gemütlichen Beisammensein ein - natürlich auch mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm.