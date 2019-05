Wild Bill´s Saloon

Wild Bill‘s Saloon in Erbach hat sich bereits als großer Erfolg erwiesen – im Oktober 2018 öffnete der Ableger in Mosbach seine Pforten und fand sofort großen Anklang. Im Saloon werden frische Burger, leckere Spare-Ribs, saftige Steaks, hausgemachtes Pulled Pork, knackige Salate und jede Menge Finger Food angeboten. Darüber hinaus werden auch glutenfreie und vegetarische Gerichte angeboten. Es gibt außerdem eine wechselnde Wochenkarte. Die Getränke-Auswahl reicht vom Schmucker Bier über Coke in der Glasflasche, Getränke im US-Pitcher, einer großen Auswahl Whiskey bis zu selbstgemachten Cocktails und Limonaden. All diese Köstlichkeiten werden in atmosphärischem Wild-West-Ambiente von einem engagierten Team serviert. Auf Frische und Qualität der Lebensmittel wird ein besonderes Augenmerk gelegt. Von Montag bis Samstag hat Wild Bill‘s Saloon von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 24 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen sogar von 11 bis 23 Uhr durchgehend. DasHotel »Goldener Hirsch« hat bald wieder geöffnet.

Wild Bill‘s Saloon, Hauptstraße 13, 74821 Mosbach

Fon: 06261-9381120, www.steakhouse-mosbach.de