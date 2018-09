Wilhelmer’s SchwabenWelt: Das „Schmuckstückle“ auf dem Cannstatter Volksfest feiert Jubiläum

× Erweitern Foto: Wilhelmer's Schwabenwelt Wilhelmer Festwirt Michael Wilhelmer.

Wilhelmer’s SchwabenWelt feiert Geburtstag: Bereits zum 10. Mal öffnet das liebevoll dekorierte, niveauvolle Festzelt seine Türen. Getreu dem SchwabenWelt-Motto „Das Leben – ein Fest“ wird das Jubiläum natürlich gebührend zelebriert. Festwirt Michael Wilhelmer und sein Team sorgen mit ihrer langen gastronomischen Erfahrung sowie außergewöhnlicher Kreativität und viel Engagement dafür, dass sich alle Besucher rundum wohlfühlen. Kulinarische Köstlichkeiten sowie das bunte Unterhaltungsprogramm runden den Festzeltaufenthalt ab. Angestoßen wird mit dem bernsteinfarbenen Schwaben Bräu Volksfestbier, das frisch vom Fass in die eigens entworfenen Jubiläumskrüge gezapft wird.

Das 173. Cannstatter Volksfest wird mit dem traditionellen Fassanstich im imposanten SchwabenWelt Zelt offiziell eröffnet. Bis zu 6.000 Gäste können hier auf zwei Ebenen die Wasenzeit voll auskosten: Die Empore und die rustikal verzierten Boxen laden zum gemütlichen Beisammensein ein. Im Mittelschiff sorgt die pulsierende Stimmung für ausgelassene Wasengaudi. Wen es nach draußen zieht, der kann auf dem Balkon entspannen – hier bietet sich auch ein sagenhafter Ausblick über das Volksfestgelände. Eines der Highlights in diesem Jahr ist die SchwabenWelt Jubiläums-Party am 10. Oktober, auf die mit den feinen Bierspezialitäten von Schwaben Bräu kräftig angestoßen wird. Neben dem Volksfestbier werden auch Schwaben Bräu MeisterPils und Das Naturtrübe frisch gezapft. Schon jetzt gratulieren auf den Social Media-Kanälen prominente Gäste und Freunde der SchwabenWelt mit Geburtstagsvideos zum Jubiläum, unter ihnen: Dr. Susanne Eisenmann (Ministerin für Kultus, Jugend und Sport), Thomas Strobl (CDU-Landesvorsitzender), Wolfgang Dietrich (VfB Präsident), Michael Föll (Bürgermeister von Stuttgart), Günther Oettinger (EU-Kommissar), Christoph Sonntag (schwäbischer Star-Kabarettist), Christian Gentner und Mario Gomez (beide VfB-Spieler), Michael Reschke (VfB-Sportvorstand), Bernhard Schwarz (Sprecher der Geschäftsleitung der Familienbrauerei Dinkelacker) und Christian Dinkelacker (Beiratsvorsitzender der Familienbrauerei Dinkelacker),

[s‘ schmuggschdiggle wird 10] – 10 Jahre Wilhelmer’s SchwabenWelt

Im exklusiven Jubiläumskrug schmeckt das süffige, frisch gezapfte Schwaben Bräu Volksfestbier einfach herrlich. Das Motiv der Krüge wechselt jährlich und ist ein Höhepunkt für die Gäste – das diesjährige Dekor visualisiert die Verbundenheit von Schwaben Bräu und Wilhelmer’s SchwabenWelt zu Tradition und Natur. Im Jubiläumslook ist auch die limitierte Edition der Doppelmagnum-Flasche. Drei Liter der unfiltrierten Schwaben Bräu Pilsspezialität werden vom Kellner präsentiert. Im Souvenirshop können die Magnumflaschen, Maßkrüge und weitere SchwabenWelt-Präsente erworben werden.

Die Programmhighlights im Jubiläumsjahr

Der Startschuss fällt am ersten Wasentag (28. September): Am Freitag lädt die SchwabenWelt zur offiziellen Eröffnungsfeier mit Fassanstich im Festzelt ein. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn übernimmt traditionell die Aufgabe. Am ersten Volksfest-Sonntag (30. September) um 10 Uhr predigt Pfarrer Manfred Mergel beim Mundart-Gottesdienst. Abends bei der Wasenpirsch wird viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Medien, Mode und Sport auf der Empore erwartet. Im Mittelschiff feiern zeitgleich Närrinnen und Narren der Region die große Karnevalisten-Party der KG Möbelwagen. Die Night of the Champions (3. und 9. Oktober) bietet Meistern und Aufsteigern zum neunten Mal den gebührenden Rahmen, um ihre Erfolge zu feiern. Zum größten Sportlerfest auf dem Wasen wurden wieder Vereine aus der ganzen Region eingeladen. Am 7. Oktober erwartet die Gäste der SchwabenWelt ein ganz anderes Programm: schwäbische Küche auf Sterne-Niveau. Die Gäste können sich auf ein kulinarisches Feuerwerk der sechs Sterneköche (Nico Burkhardt, Rolf Straubinger, Franz Feckl, Klaus Erfort, Tristan Brandt und Michael Oettinger) freuen. Passend zu jedem Gang wird die entsprechende Bierspezialität von Schwaben Bräu serviert. Die Festzeltstars Lorenz Büffel, Ikke Hüftgold, Tobee, Rick Arena, Marry, Almklausi und Axel Fischer werden am 8. Oktober die SchwabenWelt rocken. Und das ist längst nicht alles: Bei der großen SchwabenWelt Jubiläums-Party (10. Oktober) bekommen alle Geburtstagskinder, die am 10.10. geboren sind, einen Jubiläumskrug und einen 10-Euro-Gutschein. Pünktlich am Jubiläumstag gibt es zudem einen Einmarsch der Kellner und zusätzlich Freibier aus 60 Doppelmagnumflaschen. MarcoMZee verschenkt direkt von der Bühne herunter 1.000 Maßkrugbänder und je 100 Wasenshirts mit schwäbischem Kosenamen [feierbi:schd] und [pardi:hengschd]. Abends geht es dann richtig ab: mit einem Kurzprogramm des Varieté Friedrichsbau, dem längsten Laufsteg in einem Wasenzelt mit einer Krüger Trachtenmodenschau mit super feschen Models und vielen weiteren tollen Geburtstagkrachern, wie der Fotoaktion auf der Empore, bei der die lustigsten Bilder prämiert werden. Auch an diesem Abend findet die außergewöhnliche Lasershow mit hübschen Dancegirls und spektakulären Lichteffekten statt. Zudem gibt die beliebte Kultband „Isartaler Hexen“ ihr Abschiedskonzert im Festzelt. In der Schwabenwelt sorgen zahlreiche Bands, wie die „Jägermeisterband“ (29. September) oder die „Members“, u.v.m. für grandiose Stimmung. Die unvergesslichen Tage werden beim Wasen Closing mit „Die Atzen“ (14. Oktober) verabschiedet. „Das ganze Zelt ist eine riesige Party – über die komplette Volksfestzeit“, freut sich Festwirt Michael Wilhelmer.