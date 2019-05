WORLD CLUB DOME und Deutsche Bahn pres.: Die ,,BigCityBeats ICE Club Trains”

Es ist das wohl spektakulärste Bild einer Anreise! Und das wird um die Welt gehen. Drei ICE – drei Himmelsrichtungen – ein Ziel: Frankfurt. Das Flaggschiff des deutschen Fernverkehrs befördert die World-Clubber in die Mainmetropole, in der sie am selben Tag in Sternformation aus Nord, Süd und West ankommen, Clubatmosphäre inklusive. BigCityBeats und Deutsche Bahn proudly present: die „BigCityBeats ICE Club Trains”

Die Weichen für eine unvergessliche Anreise sind gestellt. Das Frankfurter Event-Unternehmen BigCityBeats sorgt in Kooperation mit der Deutschen Bahn für eine außergewöhnliche Club-Travel- Expedition – und schickt aus diversen Metropolregionen Deutschlands und Belgiens die Hochgeschwindigkeitszüge nach Frankfurt. An Bord: Clubber, die sich in den Wagen – der „ICE Club Trains“ – zu absoluten Top-DJs, auf bequemste Art und Weise ins Zentrum von Party-Deutschland chauffieren lassen: zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME „Space Edition“.

An den DJ-Decks stehen im ICE von Brüssel nach Frankfurt: BLR und Maurice West. Matty Menck, Steve Norton und Tiefblau liefern musikalischen Zündstoff auf der Fahrt von Hamburg nach Frankfurt. Und auf dem Weg von Stuttgart nach Frankfurt holt sich BigCityBeats-Resident-DJ Le Shuuk Unterstützung von Max Lean und Vol2Cat.

Egal ob die Partypeople aus dem hohen Norden anreisen, dem malerischen Baden-Württemberg oder dem belgischen Nachbarsland: Die „BigCityBeats ICE Club Trains“ machen an diversen Bahnhöfen Halt, um die Partycrowd einzusammeln, und bringen die Gäste in einer einzigartigen Sternformation mit Clubfeeling nach Frankfurt. ICE aus Brüssel, Hamburg und Stuttgart verlassen so getaktet den jeweiligen Startbahnhof, dass sie alle am frühen Nachmittag des 7. Juni 2019 in Frankfurt eintreffen.

Die „BigCityBeats ICE Club Trains“ starten von den folgenden Hauptbahnhöfen:

ICE 15: Abfahrt Brüssel-Süd (Midi) um 10:25 Uhr – über Liesch, Aachen und Köln nach Frankfurt-Flughafen – Ankunft um 13:16 Uhr

ICE 925: Abfahrt Hamburg-Altona um 09:30 Uhr – über Hamburg-Hauptbahnhof, Bremen, Osnabrück, Münster, Hagen, Solingen, Wuppertal, Köln, Bonn, Koblenz nach Frankfurt-Flughafen – Ankunft um 15:59 Uhr

ICE 1014: Abfahrt Stuttgart-Hauptbahnhof um 12:37 Uhr – über Mannheim nach Frankfurt-Flughafen – Ankunft um 13:53 Uhr

Aus dem „ICE Club Train“ 2018 werden drei „BigCityBeats ICE Club Trains“ 2019, die in Sternformation nach Frankfurt zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME „Space Edition“ fahren. Das passt! Zur ehrwürdigen Hommage an „50 Jahre Mondlandung“ werden in der Frankfurter Commerzbank-Arena und dem umliegenden Wald-, Wiesen- und Schwimmbadgelände am 7., 8. und 9. Juni rund 200.000 Besucher aus mehr als 100 Nationen erwartet. Über 200 DJs, Acts und Artists machen aus der Arena den größten Club der Welt, der an nur drei Tagen im Jahr geöffnet hat. Und zu dem reist man am komfortabelsten per ICE an.

So, jetzt sind die Clubber am Zug: Tickets für die „BigCityBeats ICE Club Trains“ gibt es nicht zu kaufen! Am besten noch heute am gemeinsamen Gewinnspiel von der Deutschen Bahn und BigCityBeats teilnehmen – und die heiß begehrten Party-Plätze ergattern. Das Ticketkontingent ist streng limitiert. Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://www.worldclubdome.com/wcd-club-train/

Hardfacts:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition 2019Wann: Freitag, Samstag, Sonntag. 7.,8., 9. Juni 2019Wo: Commerzbank Arena plus Wald-, Wiesen- und Schwimmbadgelände, FrankfurtTickets: ab 72 Euro zzgl. Gebühren unter www.worldclubdome.comStay tuned: www.worldclubdome.com und www.facebook.com/worldclubdome