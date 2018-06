Zirkus-Geschichten im Traditionszirkus Roncalli

× Erweitern Circus Roncalli

Das Circus-Theater Roncalli gastiert endlich wieder in Ludwigsburg! Die neue Show verspricht ein unvergessliches Spektakel zu werden, das mit viel Spaß in die fantastische Zirkuswelt entführt.

Das neue Programm »Storyteller: Gestern - Heute -Morgen« setzt erneut neue Maßstäbe in der Zirkus-Szene und verbindet die romantische Welt des Circus mit den Anforderungen der heutigen Zeit. Roncalli-Gründer Bernhard Paul verspricht: »Das Programm ist voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Es ist meine Circus-Vision für die kommende Tour«.

Das Circus-Theater Roncalli verzichtet dabei bewusst auf Tiere in der Show und setzt auf eine Inszenierung, die die Vitalität des Circus und die Spielfreude des Theaters ebenso nutzt, wie innovative Bühnen-, Licht- und Holographietechnik. Das neue Programm erweckt die Tierwelt auf vollkommen neue und einzigartige Art zum Leben. Roncalli ́s lebensgroße Pferde-Puppet ist ein Erlebnis voller Poesie und Hingabe, mit dem Bernhard Paul einmal mehr neue Maßstäbe in der Manege setzt und in eine andere Dimension der darstellenden Kunst entführt.

Das Programm ist ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Moderne und präsentiert Clowns, die das Publikum auf eine Reise zwischen gestern, heute und morgen entführen. Das einzigartige Ambiente des wie aus dem Märchenbuch entsprungenen Circus ist ein Teil des Roncalli-Zaubers. In Ludwigsburg lädt Roncalli gleich zu zahlreichen magischen Momenten ein. Mike Chao wird das Publikum mit Fingerfertigkeit begeistern und das inzwischen legendäre Duo Vik und Fabrini zeigt was passiert, wenn ein Bühnenzauberer auf eine menschgewordene magische Puppe trifft. Als eine Mischung aus Eiskönigin und Superwoman begeistert die junge Französin Adèle Fame mit viel Kraft und Anmut an den Strapaten. Für die Poesie bei Roncalli sorgen weiterhin Weißclown Gensi und Carillon, der im Steampunkstil das Roncalli-Publikum in neue Traumwelten entführt.

Für Comedy sorgen 2018 Robert Wicke und Kai Eikermann. Bernhard Paul’s Neuentdeckung Chistirrin aus Mexiko verkörpert als Clown eine Mischung aus Till Eulenspiegel und Max und Moritz. Mit seiner frischen Clownerie erobert er sofort die Herzen des Publikums. Die »Queens of Baroque« (alias Vivi Paul mit Partnerin Natalia Rossi) haben eine Luftdarbietung einstudiert, die mit Eleganz und spektakulären Momenten begeistert. Quincy Azzario ist die »Sharon Stone der Handstandkünste«. Kraftvoll und dynamisch mit Woweffekt. Frauenpower »hoch 3« heißt es bei den Newcomern aus Italien. Die »Bello Sisters« werden aus Ihren Körpern lebende Statuen bauen. Ein rund um gelungenes Programm für alt und jung.

Der Circus Roncalli gastiert vom 18. Juli bis zum 12. August im blühenden Barock in Ludwigsburg. Tickets gibt es beim Circus oder beim Veranstalter.

Circus Roncalli in Zahlen:

Wussten Sie, dass ...

... der Aufbau der Zelte nur zwei Tage dauert und von insgesamt 50 Helfern realisiert wird?

... 134 Erdnägel, je 4kg schwer und 120cm lang, 80cm tief in den Boden geschlagen werden, um das Zelt gegen bis zu 150 km/h Wind zu sichern?

... die Zeltlandschaft von über 10.000 Glühbirnen beleuchtet wird?

... 1.499 Menschen pro Vorstellung im Roncalli-Zelt Platz haben?

... das Roncalli-Zelt 36 Meter Durchmesser hat und an seiner höchsten Stelle 16 Meter hoch ist?

... die historischen Wagen in einem Sonderzug mit 750 Meter Länge von Stadt zu Stadt reisen?

... insgesamt fünf Kilometer Kabel, drei Kilometer Wasserleitungen und insgesamt 1,5 Kilometer Abwasserschläuche verlegt werden?