Zirkuspalast in Heilbronn

Der "Zirkuspalast 2019", der am 5. Januar 2019 um 10.30 Uhr veranstaltet von dem gemeinnützigen Verein miteinander e.V. auf der Theresienwiese in Heilbronn stattfindet,ist das größte kostenlose „Kinderzirkusfest“ in Deutschland. Der Zirkuspalast wurde erstmals im Jahr 2014 und bis heute jährlich durch den gemeinnützigen Verein miteinander e.V. unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar Günther Oettinger – der wie jedes Jahr persönlich anwesend ist - veranstaltet. Initiator war der Heilbronner Unternehmer Andreas Fischer, der die Idee für den Zirkuspalast hatte und erstmalig das Konzept erstellte.

Die Veranstaltung ist für alle Kinder kostenlos. Begleitpersonen (Kindergärtner, Lehrer, Elternteil etc.) haben ebenfalls kostenlosen Eintritt. Insgesamt sind über 2.000 Kinder, Begleitpersonen und Gäste eingeladen. Jeder Gast erhält eine „Zirkustüte“ mit Popcorn, Getränk, Süßigkeiten und einem kleinen Geschenk sowie alle Kinder 5 „miteinander-Taler“, die einem Gegenwert von 5 Euro entsprechen und an den Zirkusständen eingelöst werden können. Die Eintrittskarten für den "Zirkuspalast 2019" sind nicht im Freiverkauf erhältlich. Die Stadt Heilbronn, vertreten durch den Oberbürgermeister Harry Mergel sowie Bürgermeisterin Agnes Christner, fördert und unterstützt die Veranstaltung ebenso wie mehrere Bürgermeister der Region. Der Star des Zirkuspalast 2019 ist der miteinander-Kinderbus. Aktuell ist der Kinderbus auf Deutschlandtour und pünktlich zum "Zirkuspalast 2019" wird er in die Zirkusmanege einfahren.

Ermöglicht wird der "Zirkuspalast 2019" durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder von miteinandere.V. sowie der zahlreichen Sponsoren und Spendern. Den "Zirkuspalast 2019" unterstützen zahlreiche mittelständische Firmen und Unternehmen der Region wie die Vulpius Klinik Bad Rappenau, Voltino, Müller& Bucher, IDS, Berberich Papier, DS Wohnbau, Xactools GmbH, ThePeople.de, OPTIMAL Wohnbau,Raible & Gräßle, Labor Blackholm, Medical Laborbedarf, Erich Moll GmbH, Rolf Scheuermann, Schrade Handel & Dienstleistungen, Roth Immobilien, KLC, Kachel sowie die Spedition Martin Hütter.

Alle Informationen zur Veranstaltung sind im Internet unter www.zirkuspalast.de und auf Facebook unter https://www.facebook.com/miteinander.org zu finden.