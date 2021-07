Kultur aus Crailsheim: »…aus der Reihe KuWo!«

Unter dem Motto »…aus der Reihe KuWo!« werden von Sonntag, 29. August bis Sonntag, 5. September verschiedenste Bands und Künstlerinnen und Künstler auf dem Volksfestplatz auftreten.

Lange hat das Ressort Soziales & Kultur sich gemeinsam mit dem Arbeitskreis Kulturwochenende darüber Gedanken gemacht, wie in Zeiten von Corona Kultur in der Stadt stattfinden kann. Ein klassisches KuWo ohne Besucherzahlbeschränkung ist leider nicht möglich.

2021 wird es daher »nur« zwei bis drei Veranstaltungen pro Tag geben: eine für Familien am Nachmittag und eine für Erwachsene am Abend. Den Auftakt macht am Abend des 29. August nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer um 19.30 Uhr die Musikergruppe MoZuluArt.

Der Zutritt wird in diesem Jahr Corona-bedingt anders wie gewohnt ablaufen müssen. Um die Zuschauerzahlen an die aktuell geltenden Corona-Verordnung anpassen zu können, müssen Tickets gekauft werden. Dies geschieht online über den Ticketanbieter »Reservix«. Tickets sind aber auch im Shop des Hohenloher Tagblatts erhältlich. Der Vorverkauf startete am 23. Juli. Die Eintrittspreise sind ein Beitrag, um die von der Pandemie stark betroffenen Künstler zu unterstützen.

Die Veranstalter bitten, die Hinweise zu den aktuellen Corona-Verordnungen auf www.kulturwochenende-crailsheim.de und in den sozialen Netzwerken zu beachten. Ein Corona-Testbus wird zudem an allen Veranstaltungstagen vor Ort sein.

Mehr Infos unter www.kulturwochenende-crailsheim.de

Programm

So. 29. August

19 Uhr: Eröffnung durch OB Dr. Christoph Grimmer

19.30 Uhr: MoZuluArt

Mo. 30. August

15 Uhr: Herbert und Mimi

19 Uhr: Stenzel & Kivits

Di. 31 August

15 Uhr: Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme

20 Uhr: Simon & Jan

Mi. 1. September

15 Uhr: Die Blindfische

19 Uhr: Poetry Slam

Do. 2. September

15 Uhr: Theater Mimikri

19 Uhr: Mambo Kurt

Fr. 3. September

15 Uhr: Tukkersconnexion „Lügenbaron“

19 Uhr: La Boum

20.30 Uhr: Theater Anu - Ovids Traum (Spitalpark)

Sa. 4. September

15 Uhr: Volker Rosin

19 Uhr: KGB – Kuhnle Gaedt Baisch

20.30 Uhr: Theater Anu – Ovids Traum (Spitalpark)

22 Uhr: Filmnacht – Film hoch2

So. 5. September

15 Uhr: Coq au vin

20 Uhr: Shantel & Bucovina Club Orkestar

An allen Tagen: Installation am Eisweiher, Ausstellung im Museum im Spital und der Sparkasse sowie auf dem Marktplatz zum Thema »Mein KuWo!«.