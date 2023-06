»Alles im Fluss« beim Sommerkonzert der Freien Sinfonie Tübingen

Als studentisches Kammerorchester 2006 von musikbegeisterten Studierenden im Studentenwohnheim Fichtehaus als Fichtehausorchester gegründet, bereichert und begeistert das Orchester die Tübinger Konzertlandschaft mit Aufführungen sinfonischer Werke.

Nach der Gründung ist das – seit 2016 Freie Sinfonie Tübingen genannte – Orchester stetig gewachsen und mittlerweile mit 60 bis 70 Musikerinnen und Musikern fest etabliert in der Tübinger Konzertlandschaft. Ein Großteil der Mitspieler sind Studierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und junge Berufstätige. Als unabhängiges Sinfonieorchester ist die Freie Sinfonie jedoch nicht der Universität Tübingen angegliedert, sondern ein unabhängiger Verein.

Mit Spaß am Musizieren, regelmäßigen Proben und Probenwochenenden können die Musikerinnen und Musiker gemeinsam kleine und große Orchesterwerke in einem Semester erarbeiten und jeweils im Sommer und im Winter aufführen. Die Freie Sinfonie Tübingen lädt herzlich zu ihrem Sommerkonzert 2023 ein. Auf dem Programm stehen – unter dem Motto »Alles im Fluss ...« – die Stücke »Die Moldau« von Bedřich Smetana, » Der Wassermann« von Antonín Dvorak, »An der schönen blauen Donau« von Johann Strauss, sowie Wolfgang Amadeus Mozarts »Sinfonia Concertante« für vier Bläser. An diesem musikalischen Konzertabend werden die Solisten: Marius Schifferdecker an der Oboe, Adam Ambarzumjan an der Klarinette, Michael Laucke am Fagott, Wolfram Richter von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen am Horn zu hören sein.

Sommerkonzert Freie Sinfonie Tübingen e.V., So. 16. Juli, 18 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen