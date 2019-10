»Alles was Sie wollen« -Theaterstück in Heilbronn

»Alles was Sie wollen« »Es regnet in mein Wohnzimmer«, so stellt sich der neue Hausbewohner Thomas seiner über ihm lebenden Nachbarin Lucie vor. Trotz des Malheurs mit ihrer überlaufenden Badewanne, deren Wasser immerhin seine Decke durchtränkt, bleibt er freundlich und zuvorkommend. Sie hingegen ist grantig, weil er sie bei der Arbeit stört. Eine Arbeit die momentan durch eine Schreibblokade gestört wird. Seit ihrer Hochzeit fehl es der bekannten Theaterautorin, die ihre Ideen aus schlimmen Ereignissen im eigenen Leben schöpft, an Inspiration. Thomas der anfängt ihre Stücke zu lesen wird ihr größter Fan und möchte helfen. Damit Lucie schöpferisch sein kann, soll das »elende Glück« mit ihrem Mann zerstört werden - zumindest vorübergehend. An dieser Stelle soll eine kleine Lüge helfen. Das Stück spielt bis zum 26.10 im Theater Heilbronn.