»BlöZinger«Kabarett am 5.3. zu Gast in Niederstetten

In ihrem achten Bühnenprogramm versammelt das Kabarettduo BlöZinger einige Figuren der ersten sieben Programme in einer Geschichte. Als Großmeister der Gestik und Mimik benötigen sie dazu nur ein Minimum an Requisiten. Trotzdem öffnet sich vor dem inneren Auge des Publikums eine komplexe, fantasievolle und originelle Welt voll Humor. Mit gewohnt schauspielerischer Raffinesse widmen sich Robert Blöchl und Roland Penzinger in »Vorzügliche BetrACHTungen« ihrem bisherigen Oevre und setzten dabei mehr als ein Best Of in Szene. Nicht nur, aber auch deshalb wurde BlöZinger schon zweimal (2013 und 2017) mit dem Österreichischen Kabarettpreis und dem Deutschen Kleinkunstpreis (2019) ausgezeichnet.

BlöZinger

Do. 5. März, 20 Uhr, Kult, Niederstetten

www.niederstetten.de