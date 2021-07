Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr wird die Veranstaltungsreihe der Kurverwaltung mit dem Motto »FREI*LUFT*KULTUR« in diesem Sommer von Freitag, 20. August bis einschließlich Sonntag, 5. September fortgesetzt.

Viele Menschen sehnen sich wieder nach Kultur und Veranstaltungen. Bei dem schönen Wetter zieht es einen jetzt förmlich nach draußen. Man will sich bewegen, aktiv sein, genießen, sich erholen und kulturelle Veranstaltungen besuchen. »FREI*LUFT*KULTUR* 2021« bietet die ideale Möglichkeit.

»Unser Klanggarten ist klein aber fein«, so Kurdirektor Sven Dell. »Die Gäste können sich aber auf ein vielversprechendes Programm freuen.« Von Schlager, Blasmusik und schwäbischem Kabarett über feinsinnige Literatur bis hin zu Flamencoklängen und eingängiger Popmusik ist für jeden etwas dabei.

Den Auftakt zu »FREI*LUFT*KULTUR*2021« bestreiten »X-Friends« am 20. August, bislang bekannt unter dem Namen Gonzo’s Friends, als Hommage an den vor drei Jahren verstorbenen Kopf der Band Josip »Gonzo« Krolo. Der neue Bandname steht nicht für eine Abkehr, sondern ist eine Brücke zu alten Zeiten. X-Friends ist und bleibt ein Prädikat für handwerklich hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar »nachspielen«, aber ihr komplettes künstlerisches Potential einbringen, unterhaltsam, mit Tiefgang, nie banal.

Ein wiederkehrender Gast im Klanggarten ist der fränkische Kabarettist und Sänger Stefan Eichner. Am 21. August wird er erneut Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher Reinhard Mey spielen.

Einen Tag später wird die »Schlager-Sommertour 2021« mit einem exklusiven Konzert Halt im Klanggarten machen. Mit von der Partie sind die TV-Stars Patrick Lindner und Anna-Carina Woitschack sowie Mara Kayser und Nadin Meypo.

Ebenfalls zum erneuten Mal dabei sind die Zwiefach Boarischen und das »Literatur im Schloss«-Sommerfestival.

Am 3. September dürfen sich die Konzertbesucher auf die musikalische Vielfalt zweier Flamenco-Gitarren freuen. Das poetisch-virtuose Gitarrenduo »Café del Mundo« präsentiert mit seinem Programm »Guitarize the World« ein Repertoire von Klassik und Jazz über Techno bis zur World Music. Am darauffolgenden Tag tritt »The Lonely Heart Club Band« auf. Die heiß begehrten Auftritte dieser Beatles-Tribute-Band gelten als unübertrefflich in ihrem Genre, denn kaum eine andere Beatles-Coverband versteht es, seinem Publikum so viel zu bieten. Präsentiert werden u.a. viele Hits des »Blauen Albums«, also den Studiowerken der Beatles. Hämmerle und Leibssle gehören seit Jahren zu den bekanntesten schwäbischen Comedy-Duos in Süddeutschland. Mit ihren zahlreichen Auftritten in Funk, Fernsehen und den sozialen Medien erwarben sie auch über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus einen festen Namen in der Szene. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe am 5. September werden »Hämmerle und Leibssle« die Lachmuskeln noch einmal so richtig strapazieren.

Der heimelige Klanggarten bietet für derartige Veranstaltungen den passenden Rahmen. Es gibt eine kleine Bühne und die Besucher sitzen gemütlich an Bistrotischen. Einlass und Getränkeverkauf starten jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Besucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet. »Unsere Gäste können sich sicher sein, dass der Schutz ihrer Gesundheit besonders im Fokus steht«, so Dell.

Zu jeder der Klanggarten-Veranstaltungen sind die Eintrittskarten ab sofort im Vorverkauf oder online unter www.kurpark.reservix.de erhältlich. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Fon: 07931-965 225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Fon: 07931-57 4820, sowie an der Abendkasse.

Der vollständige Veranstaltungsplan kann bei Reservix oder auf der Homepage der Stadt Bad Mergentheim unter https://visit.bad-mergentheim.de/de/kultur-schloss-genuss/veranstaltungen/ eingesehen werden. Hier werden Sie auch über die jeweils aktuellen Zutrittsregelungen der geltenden Corona-Verordnung informiert.

Mehr Infos unter https://visit.bad-mergentheim.de