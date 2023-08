»Fury In The Slaughterhouse« auf dem Killesberg

Nach 35 fulminanten Jahren voller Hits, etlichen Charterfolgen, Goldenen Schallplatten und ausverkauften Tourneen zählt »Fury In The Slaughterhouse« zweifelsohne zu Recht zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands, die sogar auch international Erfolge in Übersee feiern konnte. Mit Songs wie »Time To Wonder«, »Radio Orchid« oder auch »Won’t Forget These Days« beschwören sie h diese ganz besondere Energie und magische Stimmung herauf, lassen geliebte Erinnerungen wiederaufleben und machen Lust auf mehr. Erst im September vergangenen Jahres hat die Ausnahmeband ihre Open Air Sommer-Tournee beendet. Und da nach dem Konzert bekanntlich immer vor dem nächsten ist, dürfen sich die Fans schon jetzt Hoffnungen auf eine Fortsetzung machen. Für ihre Rückkehr auf den Stuttgarter Killesberg hat sich die Band wieder viel vorgenommen. alh

Fury In The Slaughterhouse, Sa. 9. September, 19.30 Uhr, SpardaWelt Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart, www.c2concerts.de