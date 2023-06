»Live im Park« 2023 in Fellbach

Zum dritten Mal veranstalten die Stadtwerke Felllbach (SWF) Live im Park – mit zehn Konzerten, immer donnerstags auf dem Guntram-Palm-Platz. Die Atmosphäre zum Sonnenuntergang ist einmalig. Die Besucher können es sich auf den bunten Liegestühlen gemütlich machen, mit einer Picknick-Decke im Gras liegen und sich mit kühlen Drinks und leckeren Speisen an den Catering-Ständen verwöhnen. Im Jahr 2019 feierte das Feierabend-Festival während der Remstal Gartenschau sein Debüt und wurde schnell über die Grenzen von Fellbach hinaus zum beliebten Treffpunkt für Menschen aller Generationen. Viele bekannte Künstler, wie Eric Gauthier und Band, Loisach Marci oder Matthias Klink waren schon zu Gast auf der Live im Park-Bühne. Und auch in diesem Jahr kann sich das Programm sehen lassen! Den Auftakt unter freiem Himmel macht am 6. Juni die Waiblinger Rhythm-and-Blues-Band Dr. Mablues. Seit über 35 Jahren zelebrieren die neun Jungs einen coolen Mix aus Rhythm ’n’ Blues, Rock und Soul und A Capellas. Eine Woche später sorgt dann die Coverband La Diri mit ihren Interpretationen von Stevie Wonder über Marteria bis hin zu Santana für gute Laune. Ziemlich abwechslungsreich wird es dann am 20. Juli beim Auftritt von The Mamatoo, die ihre große musikalische Spanne von groovig, gefühlvoll, leidenschaftlich, virtuos, rockig, soulig bis hin zu balladesk zeigen. Am 27. Juli findet dann zum ersten Mal eine »Schools out for Summer«-Party mit DJ Pellex statt, ein Geschenk für alle Schülerinnen und Schüler, die hier den ersten Ferientag genießen können.Zum Start in den August lassen The Flowers die schönsten Songs Michael Jackson, Los Lobos, B.B. King, oder Johnny Guitar Watson mal als Reggae, Tangozitat, R&B oder dunkler Funk erklingen. Am 10. August kann man sich im Park auf die Cover-Band Tonic freuen, die schon im vergangenen Jahr mit ihrer rockigen Live-Show zu überzeugen verstand. »It’s a Kind of Magic« – die Musik von Queen verbindet Generationen. Am 17. August zeigen dieVipers aus Italien, wie man die unsterblichen Queen-Songs wieder aufleben lässt. Am 24. August darf sich das Publikum auf einen Abend mit White Water freuen. Hier gibt es einen Zeiten-Wirbel mit Klassikern von Kool & the Gang, Phil Collins,, Joe Cocker, Michael Jackson und vielen anderen Ikonen der Geschichte zu erleben. Zum Monatsende wird Fellbach zum Wilden Westen, wenn die Stuttgarter Band Crock-it! ihre eigenen Interpretationen von Songs aus der amerikanischen Country-Rock-Szene zum Besten geben. Den großen Abschluss von Live im Park gibt dann am 7. September die Fellbacher Kultband »Molch Combo«, die ihr 40-jähriges mit einer explosiven Mischung aus Rockmusik, pyrotechnischen Effekten, Comedy und Showeinlagen sowie mit Persiflagen auftretender »Gaststars« feiern. Da bleibt kein Auge trocken.

Live im Park

6. Juli bis 7. September,

jeweils Do., 18.30 bis 21.30 Uhr,

Guntram-Palm-Platz, Fellbach

www.stadtwerke-fellbach.de