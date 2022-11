»Vom Eurodancer zum Entertainer« DJ BOBO Feiert eine Bunte party

1993 erscheint das erste Album von DJ Bobo alias René Baumann. 30 Jahre lang im Rampenlicht. Seit längerem ist der Eurodance-Superstar in Stuttgart zu Gast. Am 5. und 6. Mai 2023 ist es wieder soweit: das Schweizer Multitalent gastiert in der Porsche Arena mit seiner neuen Show »Evolut30n«. Im Interview erklärt er, warum der Eurodance zeitlos ist, welche Evolutionen er als Künstler durchlaufen hat und was sich DJ Bobo für sein großes Jubiläumsjahr wünscht.

Warum haben Sie ihrer Tour den Namen Evolut30n gegeben?

Ich hatte das Gefühl, dass man so mein großes Jubiläum gut zusammenfassen kann, weil die Show meine Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren zeigt. Die Evolution hat bei mir schließlich nur diese 30 Jahre gedauert. Am Anfang meiner Musikkarriere war alles sehr spontan, unüberlegt, lustig, ich habe einfach gemacht, es fühlte sich gut an und fertig. Jetzt ist alles auf einem sehr hohen, qualitativ professionellen Level. Während am Anfang alles sehr lustig und im Zeitgeist der 90er Jahre gefangen war, mache ich jetzt Entertainment auf einem konstant hohem Niveau. Die Show ist also ein Rückblick auf meine Evolution vom lustigen Eurodancer zum ernsthaften Entertainer.

Warum ist der Eurodance eine zeitlose Musik?

Was den Eurodance damals ausgezeichnet hat, war eine blumige Leichtigkeit. Diese technoiden Klänge, die es eigentlich nur in Europa gab, gepaart mit süßen, sanften Melodien und scharfen, schnellen Raps. Das war ein magische Mix, der weltweit einzigartig und unnachahmlich war. Eurodance war einfach ein Stück Aufbruchsstimmung. Wenn man diese Musik heute hört, katapultiert es einen direkt in die 90er zurück und das gibt einem viel vom Lebensgefühl und der Leichtigkeit dieser Zeit mit. Die Musik versprüht eine unglaubliche positive Energie. Das ist die Essenz von Eurodance. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Zeitgeist so lange eine so große Wirkung entfalten würde. Mir war eigentlich klar: das ist eine Momentaufnahme. Für mich waren Rock- oder Popmusik zeitlos, während wir eher Musik für ein Lebensgefühl gemacht haben. Es überrascht und freut mich, dass wir bis heute alle Generationen mit diesem Sound begeistern können. Als Klub-DJ in den 90ern war mein großer Lebenstraum eigentlich immer nur eine Schallplatte zu haben, auf der mein Name steht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Tanzfläche war immer der wichtigste Ort für mich. Wir haben bei uns im Club die Songs gespielt die dann ein halbes Jahr später in den Charts waren, wir waren die Trendsetter. Dieses Feeling, die Speerspitze des Trends zu sein, war einfach sehr cool!

Vor allem Ihre Shows sind immer unvergessliche Live-Erlebnisse. Worauf kann man sich bei der Jubiläumsshow freuen? Was mich immer noch antreibt ist die Innovation bei meinen Bühnenshows. Wir haben immer wieder neue Dinge, die wir ausprobieren. Manchmal waren wir auch etwas zu früh und haben zum Beispiel mit Drohnen experimentiert, als die noch keine gute Flugstabilität hatten, oder haben uns an der Videomappingtechnologie ausprobiert, als die Beamer noch zu schwach dafür waren. Es war immer mein Antrieb etwas Neues zu versuchen. Das habe ich mir auch für die Jubiläumsshow gedacht. Meine Jubiläumsshow wird auf gleich drei Bühnen gleichzeitig stattfinden. Der rote Faden ist die Musik, sind die Hits. Aber gleichzeitig gibt es für das Auge auch viel zu sehen und zu entdecken. Vielleicht ist es ein bisschen eine Reizüberflutung, aber ich denke wir sind heutzutage ein bisschen schneller getaktet als noch vor dreißig Jahren. Aber natürlich gilt auch für alle, die nur eins können: Konzentrieren Sie sich einfach auf eine Bühne und genießen Sie die Show‘. Ob sich das Konzept durchsetzen wird, weiß ich noch nicht, aber es ist sehr innovativ und das hat mich einfach begeistert.

Was wünschen Sie sich für ihr Jubiläumsjahr?

Zum Glück spielen wir nicht allzuviele Tourneen und konnten so die Schwierigkeiten der vergangenen beiden Jahre ganz gut überbrücken. Ich persönlich habe mich sehr auf meine Musik konzentriert. Dabei ist das Evolut30n-Album entstanden, dass kein Rückblick ist, wie man es von einem Jubiläumsalbum eigentlich erwartet, sondern viele neue, auch speziell für die Show geschriebene Songs zu bieten hat. Und ich habe viel Zeit in die Vorplanung der Jubiläumsshow investiert. Aber es ging mir wohl wie vielen anderen auch, ich habe meistens versucht mir das irgendwie alles zurecht zu wuseln. Jetzt wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr in etwas ruhigeres Fahrwasser kommen. Wir hatten bisher eine sehr ruhige und geordnete Vorplanungsphase, nach der ich überzeugt bin, dass wir eine ganz starke Show zeigen werden. alh

»DJ BOBO – Evolut30n«

Fr. 5. Mai, 20 Uhr und Sa. 6. Mai, 19 Uhr, Porsche Arena,

Stuttgart, www.stuttgart-live.de