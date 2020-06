Öhringer Open Air »Linden-Abende«

Picknick in bunt

»Live und unplugged – Nähe trotz Distanz.« Dieses Gefühl möchte das Orgateam der »Linden-Abende« allen Besuchern und Künstlern an vier Wochenenden von Juli bis August im Öhringer Hofgarten bieten. Vom 10. Juli bis 2. August findet diese spezielle Open-Air-Veranstaltung unter freiem Himmel an der malerischen Tanzlinde auf der Allmand statt. Jeweils von Freitag bis Sonntag erwartet die Kulturinteressierten ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kleinkunst und Kindertheater. Auch auf das beliebte »Picknick in weiß« muss in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Unter neuem Namen und mit vorheriger Ticketreservierung präsentiert sich das »Picknick in bunt«.

Der Freitag steht mit der »Hohâloher Helden«-Reihe ganz im Zeichen der Musik. Samstags wird es unter anderem Comedy und Mental-Magie unter den Linden geben. Der Sonntag gehört mit Kinder- und Puppentheater den kleinen Besuchern.

Jeder Künstler spielt zweimal hintereinander – jeweils eine Stunde – dasselbe Programm, sodass möglichst viele Besucher in den Genuss eines schönen Abends kommen können. Selbstverständlich wird dafür gesorgt, dass alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden.

Am Freitag, 10. Juli geht es mit dem Konzert der Band »face2face« los. Mit einem Mix aus Latin-Rhythmen und Evergreens soll Urlaubsfeeling entstehen und die Gäste werden auf eine musikalische Reise mitgenommen.

Am Samstag, 11. Juli spielt Michael Krebs krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf und feiert bei Liveshows den kalkulierten Kontrollverlust. Die Kleinen kommen am Sonntag, 12. Juli auf ihre Kosten, wenn das Stück »Pettersson zeltet« aufgeführt wird.



Das darauffolgende Wochenende wird am Freitag, 17. Juli von Mike Janipka mit »Life ist besser« eröffnet. Die weiche, enorm wandlungsfähige Stimme mit dem unverwechselbaren Timbre, faszinierend virtuoses

Gitarrenspiel und die ungemein sympathische Ausstrahlung des Vollblutmusikers lassen jedes Konzert zu einem eigenen Erlebnis werden.

Am Samstag, 18. Juli sorgt Bernd Kohlepp als »Hämmerle« für gute Laune. Das schwäbische Kabarett bietet die sogenannten »Hämmerle-Essentials«, eine Mixtur aus neuen Szenen und Songs sowie echten Evergreens.

Für Kinder von drei bis zehn Jahren wird am Sonntag, 19. Juli das Stück »Farbenzauber« geboten.

»Erfinder« ist das Herzensprojekt des Front-Mannes der Rock ‘n‘ Roll Coverband »Fiftyfour Fever«. Am Freitag, 24. Juli werden sowohl eigene Lieder als auch eine Auswahl bekannter Coversongs präsentiert.

Am Samstag, 25. Juli laufen Helge und das Udo wieder zur Hochform auf in ihrer eigenen Mischung aus Anspruch und Unfug.

»Sternenzauber« heißt das Stück, das am Sonntag, 26. Juli aufgeführt wird und Musik, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie garantiert.

Michael Eb, der am Freitag, 31. Juli im Hofgarten zu hören sein wird, ist bekannt für seine eingängigen Melodien und emotionalen Texte.



Der darauffolgende Samstag, 1. August, ist geprägt von der mystischen Mentalmagie von Andy Häussler, der gemeinsam mit dem Publikum das Unbewusste erforscht.

Als furioser Abschluss der »Linden-Abende« fungiert schließlich am Sonntag, 2. August das »Picknick in bunt«. Genuss, Gemeinschaft und Fröhlichkeit – das erwartet die Gäste in herrlichem Ambiente unter der Tanzlinde auf der Allmand. Vieles wird wie in den vergangenen Jahren: Leckeres Essen, stilvolle Dekoration, nette Gespräche und abwechslungsreiches Programm. Um die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, haben sich die Organisatoren jedoch einige Gedanken gemacht. Es gibt zwei Termine mit einer jeweils festen Teilnehmerzahl, die Picknickdecken werden mit ausreichend Abstand ausgebreitet und die Gäste müssen sich vorab online anmelden. Auf Wunsch können lecker gefüllte Picknickkörbe über den Webshop der Kultura erworben werden, Bezahlung selbstverständlich kontakt- und bargeldlos. Auch in Sachen Unterhaltung haben die Organisatoren eine »abstandstaugliche« Lösung gefunden. Verblüffende Zauberkunst bringt Tommy Bright mit. Voranmeldung unter

zwingend notwendig.

Lindenabende, Fr. 10. Juli bis So. 2. August, Allmand im Hofgarten, Öhringen, www.kultura-oehringen.de