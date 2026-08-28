Özcan Cosar nimmt den VIP-Kult in Göppingen am 1. Oktober aufs Korn

Özcan Cosar kommt am 1. Oktober mit seiner neuen Show »VIP« nach Göppingen und nimmt das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch die Welt der vermeintlich ganz wichtigen Menschen. Dabei stellt der Stuttgarter Comedian eine ebenso einfache wie unterhaltsame Frage: »Wer ist hier eigentlich wichtig?«

In »VIP« rechnet Cosar humorvoll und scharfzüngig mit dem absurden Kult um Prominenz und Status ab. Exklusive Partys, First-Class-Flüge, Bodyguards am Frühstücksbuffet und ein Leben im Blitzlicht – so stellen sich viele das Dasein einer «Very Important Person» vor. Özcan Cosar sieht die Sache naturgemäß etwas anders. Bei ihm wird aus VIP kurzerhand »Very Irritierende Prominenz«. Mit viel Ironie zeigt er, wie wenig Glamour hinter der Fassade manchmal tatsächlich steckt und wie komisch es werden kann, wenn Menschen besonders wichtig erscheinen wollen. Gleichzeitig richtet Cosar den Blick auf diejenigen, die im Alltag wirklich unverzichtbar sind: Erzieherinnen und Erzieher, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Eltern, Paketboten, Notärztinnen und Notärzte. Sie stehen selten auf roten Teppichen und werden kaum von Kameras verfolgt – und sind doch die wahren Heldinnen und Helden des Alltags. »VIP« ist damit nicht nur eine Abrechnung mit dem Promikult, sondern auch eine humorvolle Liebeserklärung an die Menschen, die unser Zusammenleben tragen.

Dass Cosar selbst längst auf den großen Bühnen des Landes angekommen ist, macht die Geschichte umso passender. 1981 in Bad Cannstatt geboren und in Stuttgart aufgewachsen, begann er bereits mit zwölf Jahren mit Breakdance. Sein Weg führte ihn vom Zeitungsverteiler über den Tanzlehrer und Zahnarzthelfer bis hin zum Moderator und schließlich zum erfolgreichen Comedian. 2008 stand er erstmals als Stand-up-Comedian auf der Bühne.

Mit seiner ersten Soloshow »Adam & Erdal – Der Unzertrennliche« gelang ihm 2012 der Durchbruch. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, der Publikumspreis beim Prix Pantheon und weitere Comedy- und Kabarettpreise. Programme wie »Du hast dich voll verändert«, »Old School« und »Cosar Nostra« führten ihn durch ganz Deutschland. Auch im Fernsehen ist Cosar regelmäßig zu sehen. 2023 zeichnete er sein Programm in der Porsche-Arena Stuttgart vor mehr als 4.500 Zuschauern auf. Gemeinsam mit Bastian Bielendorfer ist er zudem durch den Podcast »Bratwurst und Baklava« bekannt. Nun macht Özcan Cosar mit »VIP« Station in Göppingen. Sein unverkennbarer Mix aus Stand-up, Schauspiel und Tanz verspricht einen Abend voller Tempo, Pointen und überraschender Perspektiven. Intelligent, ironisch und charmant zeigt Cosar, dass wahre Bedeutung nicht zwangsläufig mit Ruhm zu tun hat.

Özcan Cosar

Do. 1. Oktober, 20 Uhr, EWS Arena, Göppingen, s-promotion.com