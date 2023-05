1. Backnanger Straßenmusiktage

Der Sommer 2023 steht in der Backnanger Innenstadt ganz im Zeichen von Live Musik! An insgesamt sieben Donnerstagen im Zeitraum 27. Juli bis zum 7. September veranstaltet die Stadt Backnang in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing die ersten »strassen musik tage«. Ganz im Stile eines klassischen Afterwork Events werden in den frühen Abendstunden unterschiedliche Künstler aus der Region live auftreten. Ohne Schnickschnack und große Bühne präsentieren die Musiker in vorwiegend akustischen Versionen eigene Stücke und Covers bekannter Songs. Hierzu wird eine mobile Bühne gebaut, die an unterschiedlichen Spielorten in kürzester Zeit aufgestellt werden kann. So profitieren Gastronomie und Einzelhandel in der gesamten Innenstadt von der Veranstaltungsreihe. Besondere kulinarische Angebote und Live Musik – ausgelassene Stimmung ist garantiert!

1. Backnanger »strassen musik tage«, Do. 27. Juli bis Do. 7. September, Innenstadt, Backnang, www.backnang.de