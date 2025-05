1. blacksheep Sommerfest (28.6.25)

Als im vorigen Jahr der ­Beschluss bekannt wurde, dass das dreitägige blacksheep ­Festival so, wie es war, nicht mehr stattfindet, hat das viele Fans bewegt. Jetzt aber kommt etwas Neues: das erste ­blacksheep Sommerfest.

Das 1. blacksheep Sommerfest ist eintägig und damit kleiner als das bisherige Festival, aber es bietet dennoch das, was die Schafe besonders gut können: sehr gute Bands buchen und großartige Konzerterlebnisse in einem schönen Ambiente schaffen. Auch am 28. Juni begegnen sich in Bonfeld wieder Talente und Legenden. Einlass ist um 15 Uhr. Einen Kid‘s and Junior Club wie bisher gibt es nicht mehr. Für Kinder baut blacksheep aber ein paar Spielstationen auf. Ein buntes Rahmenprogramm unterhält die Besucherinnen und Besucher wie gewohnt vor und zwischen den Acts. Caravel, eine junge aufstrebende Classic-Rock-Band aus Mannheim, hat im April den 10. blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis gewonnen. Das Quintett um Sängerin Chiara Kilchling eröffnet das Programm um 17 Uhr. Auf Caravel folgt mit Ardú eine der besten A-Cappella-Bands der Welt. Gefördert wird sie von Culture Irland. Ihr jüngstes Album wurde für einen CARA nominiert und belegte dort den zweiten Platz in der Kategorie »Bestes europäisches Album«. The Gardener & The Tree bringen aus der Schweiz ein spannendes Singer/Songwriting mit, das sich im Folk-Pop bewegt und das Publikum zum Tanzen bringt. Die Oysterband aus England ist die einzige Band im diesjährigen Line-up, die schon einmal bei blacksheep gespielt hat. Sie macht moderne, auf Folk basierte britische Musik, ist im Herzen akustisch und im Ohr intensiv und rockig. Seit 1978 hat die Oysterband 35 Länder bereist. Sie beendet ihre Karriere mit dieser Tour.

Und so ist das 1. blacksheep Sommerfest mehr als eine Konzertveranstaltung. Es steht in der Tradition des blacksheep Festivals, und ist doch etwas ganz Neues. Ganz konzentriert auf hochkarätigen Bands, eine abwechslungsreiche Gastro, ein buntes Angebot für unterschiedliche Generationen, eine lauschige VIP-Area und ein wunderschönes Gelände, das nachts illuminiert ist.

1. blacksheep Sommerfest, Sa. 28. Juni, ab 17 Uhr, (Einlass ab 15 Uhr), Schlosspark, Bonfeld

www.blacksheep-kultur.de

Programm:

17 Uhr: Caravel

18:30 Uhr: ARDÚ

20:15 Uhr: The Gardener & The Tree

22:30 Uhr: Oysterband