10 Jahre Ballroom Ellwangen mit Cosmo Klein, 31.1.26

Als 2015 nach dem Ende der Schloßschenke eine neue Location für Konzerte – auch von überregionalen Bands – gesucht wurde, erwies sich Ellwangen als schwieriges Pflaster. Doch schließlich entstand die Idee, im damaligen TSV-Vereinsheim anzufragen, ob der Saal für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden könnte. Die Größe war perfekt, der Raum wurde viel zu selten verwendet und im Nachhinein stellte sich heraus: genau der richtige Ort.

Aus sieben musikbegeisterten Enthusiasten, viel Herzblut und echter Liebe zur Musik entstand so das Ballroom-Team, das den Saal innerhalb eines Jahrzehnts zu einer festen Bühne für Kultur und Live-Erlebnisse in der Region machte.

Dieses Jubiläum wird an diesem Abend gebührend gefeiert, mit niemand Geringerem als Cosmo Klein.

Cosmo Klein & The Campers sind ein Musiker-Kollektiv, das bereits 2023 mit seinem Debütalbum Soul Fiction für Aufsehen sorgte. Neben internationalen Stars wie Cory Wong (Vulfpeck) und Justin-Timberlake-Drummer Brian Frasier Moore versammelt sich hier die Crème de la Crème der deutschen Musikszene um Cosmo Klein.

Stilistisch verwurzelt bei Ikonen wie Prince, Marvin Gaye und James Brown, bringen Cosmo Klein & The Campers dennoch einen eigenen, frischen und zeitlosen Sound auf die Bühne. „Cosmo schafft es, Soul, Jazz und Pop mühelos unter einen Hut zu bringen und kreiert dabei seinen ganz eigenen Sound“, schwärmt Music Headquarters.

2025 legen Cosmo Klein & The Campers mit dem Remix-Album Soul Fiction Remix nach – ein von Berliner DJ-Legende Daniel W. Best (Best’s Friends Music) kuratiertes Klangkunstwerk. Gemeinsam mit internationalen Größen wie Art Of Tones, Opolopo, Philippa und DJ Friction entstehen tanzbare Clubsounds zwischen Nu Disco, Soulful House und raffinierten Hip-Hop-Einflüssen.

Mit seinem neuen Album „Roadtrip to Disco Land“ beweist Cosmo einmal mehr sein Gespür für starke Melodien, tiefgründige Texte und treibende Grooves. Er berührt Herz und Kopf seines Publikums – und bringt garantiert jeden zum Tanzen.

10 Jahre Ballroom Ellwangen mit Cosmo Klein & The Campers, Sa. 31. Januar, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen, Tickets gibt es hier.