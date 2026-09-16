10 Jahre CHRISTMAS ON HORSE – und die Magie kehrt vom 26. Dezember 2026 bis zum 6. Januar 2027 zurück

Wenn in Nördlingen die Weihnachtszeit beginnt, wird es in der Reithalle des Reitstalls Petra wieder magisch: Christmas on Horse feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Seit einem Jahrzehnt begeistert der Nördlinger Weihnachts-Pferde-Circus sein Publikum mit außergewöhnlichen Pferdeshows, eindrucksvollen Choreografien, Artistik, Musik und aufwendigen Lichteffekten.

Was einst als besondere Idee begann, ist längst zu einer festen Größe in der Weihnachtszeit geworden. Jahr für Jahr sorgen die Vorstellungen für volle Reihen und begeisterte Zuschauer. Dabei steht eines immer im Mittelpunkt: die besondere Verbindung zwischen Mensch und Pferd.

Zum großen Jubiläum präsentiert der Nördlinger Weihnachts-Pferde-Circus unter der Leitung von Karlheinz Grundler eine völlig neue Geschichte:

„Der magische Brunnen“

Im Mittelpunkt steht der letzte Wächter des Königreichs Cavallon, Hiro, und die kleine, etwas tollpatschige Brunnenelfe Blümchen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch eine Welt voller Magie, Schatten, Hoffnung und natürlich außergewöhnlicher Pferde.

So wird „Der magische Brunnen“ zu einer Geschichte über ein Herz, das vergessen hat zu hoffen, über die Kraft der Liebe und darüber, dass selbst dort wieder Licht entstehen kann, wo lange nur Dunkelheit war.

Besonders eindrucksvoll wird dabei das Zusammenspiel von Pferden, Reitern, Artisten, Musik, Licht und Projektionen. Die aufwendigen Bilder lassen Cavallon vor den Augen des Publikums entstehen – von der winterlichen Landschaft über das fröhliche Sommerfest bis hin zum geheimnisvollen Schattenland.

Mehr als eine Pferdeshow

Christmas on Horse ist mehr als eine Show. Es ist ein Familienerlebnis, ein Ort zum Staunen, ein Moment zum Innehalten und eine Reise in eine andere Welt – mitten in der Weihnachtszeit.

Zum zehnjährigen Jubiläum möchte das gesamte Team deshalb nicht nur eine neue Geschichte erzählen, sondern auch an das anknüpfen, was Christmas on Horse seit 2015 so besonders macht: die Liebe zu den Pferden, die Freude am gemeinsamen Erarbeiten großer Bilder und die Emotionen, die entstehen, wenn Mensch und Pferd miteinander im Einklang sind.

Vom 26. Dezember 2026 bis zum 6. Januar 2027 heißt es deshalb wieder:

Vorhang auf für Christmas on Horse – „Der magische Brunnen“.

Der Nördlinger Weihnachts-Pferde-Circus ist im Reitstall Petra, Oettinger Straße 10, 86720 Nördlingen zu erleben. Die Premiere findet am 26. Dezember 2026 um 15 Uhr statt. Weitere Vorstellungen gibt es bis zum 6. Januar 2027 zu verschiedenen Nachmittags- und Abendterminen.

Infos unter www.christmas-on-horse.de Karten gibt es bei www.reservix.de