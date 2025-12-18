10. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn (16.4.25)

Nach neun erfolgreichen, meist ausverkauften Events ist es im April endlich wieder so weit: Die SPASSIX Comedy Nacht kommt mit einem Jubiläums-Event nach Heilbronn. Schon über 10.000 Gäste begeisterte seit 2018 die Kombination aus Comedy und Kulinarik. Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ­ihrem Lokal und genießen dort vier Shows unterschiedlicher Comedians, allesamt bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten. Tuchfühlung und Funkenübersprung ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Beim Jubiläum dabei sind die Comedians C. Heiland („Schönheit, Liebe und Wurstsalat“), Christian Korten („Stimmen-Imitator“), Johnny Armstrong („Comedy-Hooligan“), Maurice Grange („Europameister der Zauberkunst, Magie und Comedy“), Michael Eller (“Es kommt oft anders, falls man denkt”), Özgür Cebe („Geist ist geil!“) und Stefan Kurz („Familie, Vertrieb und Star Wars Tattoo“). Ab 18 Uhr ist Einlass in den Lokalen – so kann man die Küche des ausgewählten Lokals genießen und sich für den Abend stärken. Die Comedians spielen ab 19:30 Uhr jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine gleichlange Pause, in der man ­etwas trinken oder sich unterhalten kann. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert.

Getreu dem Motto »Comedy und Kulinarik« sind nur Lokale dabei, in denen man hervorragend essen kann. Vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das kulinarische Angebot in den beteiligten Lokalen – überall gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen. Das Alte Theater bietet moderne, internationale Cross Over Küche. Das Jägerhaus steht für traditionelle deutsche Gerichte. Im Neckarsulmer Brauhaus wird typische, schwäbisch-regionale Wirtshausküche und das leckere, selbstgebraute Bier serviert. Das Parkhotel überzeugt mit schwäbischen Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten. Im Roadhouse Club gibt es ein regionales Essensangebot und der Weitblick da Franco bietet leckere italienische und mediterrane Gerichte. Es standen zum Redaktionsschluss noch nicht alle Lokale fest. Zwei bis drei weitere Lokale sollen laut Veranstalter noch dazukommen.

Tickets ab 23 Euro gibt es ab sofort als E-Ticket auf der Homepage und nach Weihnachten auch als Hard-Ticket in allen beteiligten Lokalen. Bis 31. Januar kann man mit dem Early Bird Ticket 3 € sparen. Mit dem Gruppenticket (nur als E-Ticket buchbar) kann man ab 5 Personen weitere 2 € sparen – früh dran sein lohnt sich also! Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen.

SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn

Do. 16. April

Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr

Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf

Early-Bird Phase (bis 31.1.26)

23 € / 25 € Gruppe / Einzel

Regulär (ab 1.2.26)

26 € / 28 € Gruppe / Einzel

E-Ticket gibt es hier.

Hardtickets ab 23.12. in allen Lokalen und bei der Tourist Info Heilbronn.

Alle Infos unter www.spassix.de