100 Jahre Gerhards Marionetten

Wenn sich 2025 der Vorhang für das 100-jährige ­Jubiläum von Gerhards Marionetten hebt, blickt ­eines der ältesten und renommiertesten Marionettentheater Deutschlands auf ein bewegtes ­Jahrhundert voller Kunst, Leidenschaft und Innovation zurück.

Gegründet wurde das Theater 1925 von Fritz ­Gerhards in Wuppertal. Der Schauspieler, ausgebildet an der berühmten Theaterschule von Louise Dumont – in einer Parallelklasse zu Gustaf Gründgens – übertrug die Ideen der modernen Schauspielkunst auf die Welt der Marionetten. Seine Inszenierungen verbanden Poesie, Musik, Rhythmus und Bewegung zu einem Gesamtkunstwerk, das dem Marionettenspiel neue künstlerische Dimensionen eröffnete. Bald galt Gerhards als einer der ­bedeutendsten Vertreter seines Fachs in Deutschland.

Im Zweiten Weltkrieg zog die Familie Gerhards mit Ensemble und Bühne nach Schwäbisch Hall, um das Theater zu retten. Dort fand das Ensemble eine neue Heimat. Nach der Zerstörung des Wupper-­taler Theaters entstand in Baden-Württemberg ­eine lebendige Gastspieltradition, die ab 1948 mit der Wiederaufführung von »Die Zaubergeige« ­begann. Mit Fritz Gerhards, Hertha Gerhards von der Heydt und später Fritz Herbert Bross, dem prägenden Figurengestalter der 1960er- und 70er-­Jahre, entwickelte sich ein unverwechselbarer Stil. 1968 übernahm Wolfgang Gerhards die Leitung und führte das Theater in eine neue Ära. 1982 ­erhielt das Ensemble mit dem Theater im Schafstall eine feste Spielstätte in Schwäbisch Hall – ein Ort, an dem bis heute die Magie der Marionetten lebendig bleibt. Nach der Umwandlung in einen gemeinnützigen Verein (2008) und der Gründung des Freundeskreises Gerhards Marionettentheater e.V. (2013) konnte das kulturelle Erbe gesichert und ­weiterentwickelt werden.

2025 steht nun ganz im Zeichen des großen Jubiläums. Im Dezember kehrt Schneewittchen – gespielt mit historischen Marionetten aus den 1930er ­Jahren – auf die Bühne zurück. Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum am 22. und 23. November im Neubausaal Schwäbisch Hall: »Der Kaiser und die Nachtigall«, gesprochen von Olaf Pessler und begleitet vom Stadtorchester Schwäbisch Hall mit neu komponierter Musik. (Karten nur über Eventim erhältlich.) Ein Jahrhundert Gerhards Marionetten – das ist ein Jahrhundert Theatergeschichte: von künstlerischer Avantgarde über Krieg und Wiederaufbau bis hin zur lebendigen Gegenwart eines einzigartigen Kulturerbes, das Generationen verzaubert hat – und es weiterhin tut.

Aktuelle Aufführungen:

30. Oktober bis 21. Dezember: »Schneewittchen«, Theater im Schafstall

22. und 23. November: »Der Kaiser und die Nachtigall«, Neubausaal Schwäbisch Hall

Gerhards Marionettentheater, Theater im Schafstall, Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-48536, www.gerhards-marionettentheater.de