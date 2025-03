100 Jahre Musikverein Bargau – ein Grund zum Feiern! (Festwochenende Do. 29. bis Sa. 31. Mai)

Seit 100 Jahren ist der Musikverein Bargau fester Bestandteil des Teilortes von Schwäbisch Gmünd. Grund genug, um vom 29. bis 31. Mai das große Jubiläumsfest mit hochklassigen Konzerten und Veranstaltungen zu feiern. Gestartet wird am Donnerstag, den 29. Mai mit dem traditionellen Vatertagsfest, das bereits seit vielen Jahren Publikumsmagnet ist. Auch in diesem Jahr verspricht es ein unvergessliches Highlight zu werden: Nach dem Gottesdienst im Festzelt gibt es mehrere Stunden Blasmusik mit dem aktiven Blasorchester des Jubiläumsvereins und zwei hochklassigen Musikvereinen aus der Region (MV Durlangen und MV Wißgoldingen). Für Partystimmung sorgt ab 18 Uhr »the bbänd« und bis in die späte Nacht hinein die zwei Musiker der Band »Los dos Promillos«. Für den darauffolgenden Freitag (30. Mai) konnte der Musikverein einen absoluten Top Act engagieren. Nachdem im Jahr 2000 die Klostertaler und 2015 die Münchener Freiheit zu Gast war, freut sich der Verein die sehr erfolgreiche österreichische Band »Seiler und Speer« verpflichtet zu haben. »Seiler und Speer« melden sich mit einem brandneuen Album zurück und spielen 2025 einige wenige Sommer Open Airs in Deutschland. Auch im Festzelt in Bargau werden sie für eine magische Sommernacht sorgen. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor, Tiefgang und musikalischer Vielfalt haben »Seiler und Speer« in den letzten Jahren die Bühnen und Herzen erobert. Am Samstag (31. Mai) endet das dreitägige Jubiläumsfest mit einem Festzug durch Bargau und anschließendem Fahneneinmarsch ins Zelt. Auf der Bühne wird die Party-Band »Falkensturz-Echo« aus Essingen bereits auf die Besuchermenge warten, um in den letzten Party-Abend einzuleiten.

Expand Foto: Pascal Riesinger

Do. 29. Mai Vatertagsfest

Fr. 30. Mai Seiler und Speer

Sa. 31. Mai Festzug durch Bargau und Festausklang

Do. 29. bis Sa. 31. Mai, Festwiese neben der FEIN Halle, Schwäbisch Gmünd, weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets unter

www.mv-bargau.de