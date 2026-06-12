11. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn (5.11.26)

Das besondere Konzept von SPASSIX: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians in vier Shows auf. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können.

„Die SPASSIX Comedy-Nacht ist ein tolles Event, das hervorragend zeigt, wie lebendig und vielseitig unsere Heilbronner Gastronomie ist“, erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch das Engagement des Stadtmarketings.

Die Comedians spielen, beginnend mit der 1. Show um 19:30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann. Die 2. Show startet um 20:20 Uhr, die 3. Show um 21:10 Uhr. Die 4. und letzte Show startet um 22:00 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. Einlass in den Lokalen ist um 18 Uhr.

Veranstalter des beliebten Formats ist die Event-Agentur Little Pinguin, die auch dieses Jahr von der Heilbronn Marketing GmbH unterstützt wird. „Die Neuauflage der SPASSIX Comedy-Nacht zeigt, dass die Kombination aus mitreißender Comedy und vielseitiger Heilbronner Gastronomie funktioniert,“ so der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch.

Teilnehmende Lokale:

Altes Theater

Blackbones Steakhouse

Jägerhaus

Neckarsulmer Brauhaus

Parkhotel

Pane e vino

Restaurant Bürgerhaus Böckingen

Roadhouse Club

Weitblick

Diese Comedians sind dabei:

Christoph Maul

Ill-Young Kim

Michael Eller

Olaf Bossi

Stefan Danziger

Pete the Beat

SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn, Do. 5. November 2026, Einlass: 18 Uhr, Shows ab 19:30 Uhr, Tickets ab 23 €, www.spassix.de

Tickets gibt's hier