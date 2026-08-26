11. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn: Neun Comedians spielen am 5.11. in neun Lokalen

Es ist wieder so weit: Die SPASSIX Comedy Nacht kommt am 5. November nach Heilbronn. Die Kombination aus Comedy und Kulinarik begeistert dann mit neun Comedians in neun Lokalen. Das besondere Konzept: Während die Comedians wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ­ihrem Lokal und genießen dort vier Shows unterschiedlicher Comedians, allesamt bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten. Tuchfühlung und Funkenübersprung ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Dieses Mal mit dabei: Christoph Maul - in seinem Programm „Live & Ungeprobt“ erlebt er als junger Vater eine Achterbahnfahrt voller Wendungen. Der Brite James Allan bringt politische Satire, kulturelle Missverständnisse und seinen britischen Humor auf die Bühne. Ill-Young Kim erzählt über bizarre Alltagserlebnisse als Deutscher mit koreanischen Wurzeln – von Verwechslungen mit Diktatoren bis zum Chaos im China-Restaurant. Unter dem Motto „Alles Müll, oder was?“ nimmt Kira Müller Geschichten aus ihrem Single-Leben aufs Korn. Michael Eller erzählt lebhafte Geschichten über die eigene Verblödung, Hobby-Horsing und Liegeräder. Nick Duscheck beleuchtet mit philosophischem Tiefsinn und trockenem Humor die Absurditäten des Alltags – u.a. skurrile Facetten seines Dating-Lebens. Olaf Bossi blickt humorvoll auf den Wandel der Zeit: von VHS und Telefonzellen bis zu Bandscheibenvorfall und WhatsApp. Stefan Danziger beleuchtet Geschichte und kulturelle Widersprüche und bietet dabei skurrile Einblicke von netten Wikingern bis zum polyamoren Iwan den Schrecklichen. Deutschlands Beatbox-Pionier Pete the Beat erzeugt nur mit seiner Stimme täuschend echte Sounds. Dabei liefert er ein urkomisches Feuerwerk aus Alltagsgeräuschen und Grooves.

Vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das kulinarische Angebot – alle Lokale bieten leckeres Essen. Das Alte Theater präsentiert moderne, internationale Cross Over Küche. Im Blackbones Steakhouse gibt es die leckersten Steaks. Das Jägerhaus steht für traditionelle deutsche Gerichte. Im Neckarsulmer Brauhaus wird schwäbisch-regionale Wirtshausküche und das selbstgebraute Bier serviert. Das Pane e Vino bietet hochwertige italienische Küche. Das Parkhotel überzeugt mit schwäbischen Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten. Erstmals dabei ist das Restaurant Bürgerhaus Böckingen mit traditioneller deutscher Küche und regionalen Spezialitäten. Im Roadhouse Club gibt es ein regionales Essensangebot und das Weitblick da Franco bietet italienische und mediterrane Gerichte.

Tickets gibt es nur als E-Ticket auf der Homepage, noch bis 10.9 zu Early-Bird Preisen. Jetzt muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen.

SPASSIX Comedy-Nacht

Heilbronn, Do. 5. November

Einlass 18 Uhr, 4 Shows ab 19.30 Uhr

Letzte Show startet um 22 Uhr

Ticket-Vorverkauf (nur E-Ticket)

Bis 10.9. (Early Bird)

23 € / 25 € Gruppe / Einzel

Danach 26 € / 28 € Gruppe / Einzel

Abendkasse:

33 € (sofern noch verfügbar)

Alle Infos und Tickets unter

www.spassix.de