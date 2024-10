Nach längerer Pause geht die »Dynamite Night«, das Original an neuer Wirkungsstätte, in die 12. Runde. Mit keinem Geringeren als Ronnie Atkins konnte der dänische Hardrock-Sänger/Songwriter und Frontmann der Band Pretty Maids für den Event gewonnen werden. Er kommt für seine Einzige Deutsche Solo Show 2024 nach Ellwangen und wird nicht nur Titel seiner Soloalben zum Besten geben, sondern seinen Fans natürlich auch einige Pretty Maids-Klassiker um die Ohren hauen. Für die Veranstalter selbst kommt die Wahl für Ronnie nicht von ungefähr, da sie damals bei der ersten Dynamite Night im Jahre 2008 Pretty Maids zum Start mit an Bord hatten. Warum dann nicht deren Leadsänger zum Neustart des Events auf die Bühne schicken? Seit bei Ronnie Atkins 2019 Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde, hat er keine Sekunde seiner kostbaren Zeit verloren. Die hat er unter anderem mit dem Komponieren und Aufnehmen von drei sehr erfolgreichen eigenen Veröffentlichungen verbracht, welche von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurden. Er hat auch wieder seine eigenen Shows in Europa und Japan gespielt, war wieder mit Tobias Sammets Avantasia unterwegs und spielte zuletzt sogar wieder Festivals mit Pretty Maids.

Als weitere Band schickt die »Dynamite Night« ­Victory ins Rennen. Die Jungs gehören bis heute zu den prägendsten Vertretern ihres Genres. Sie zählen im Heavy Rock Sektor mit zur internationalen Speerspitze und sind daher auch ein schlagkräftiges, deutsches Aushängeschild, weshalb sie ohne Wenn und Aber zur Dynamite Night passen. Mit ­ihrem neuen Album »Circle Of Life« präsentieren sich die Mannen um Hermann Frank taufrisch und laufen zur Höchstform auf. Das Liveprogramm des Fünfers beinhaltet natürlich nicht nur Songs der letzten Veröffentlichungen sondern reicht weit in die Bandgeschichte zurück. Die dritte bestätigte Band sind die Senkrechtstarter All for Metal. Gegründet im Jahr 2022 können sie bereits auf Ihr Debütalbum »Legends“ und das in diesem Jahr erschienene Zweitwerk »Gods Of Metal« zurückgreifen. Dass die Damen und Herren von All For Metal zwischenzeitlich mehr als nur ein angesagter Newcomer in der Szene sind, zeigt nicht zuletzt deren eigene und ausverkaufte »All For Metal - Cruise«, welche in diesem Jahr im August zur Veröffentlichung ihres aktuellen Longplayers in Hamburg auf der ­Elbe stattgefunden hat.

12. Dynamite Night

Sa. 28. Dezember, 18 Uhr

Sechtahalle Ellwangen

