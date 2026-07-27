12. SPASSIX Comedy Nacht Heilbronn am 5.11.26 in neun Lokalen

Bereits zum zwölften Male kommen die angesagtesten Comedians, bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten, zur SPASSIX Comedy Nacht nach Heilbronn. Während sie wechseln und von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste in ihrem Lokal und genießen dort die Shows. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Als Comedians sind im November am Start: Christoph Maul (Live & Ungeprobt), Ill-Young Kim (»Kim kommt!«), Michael Eller („Es kommt oft anders, falls man denkt“), Nick Duschek (»Schildmaid«), Olaf Bossi (»Generation XY: Die 80er, die 90er und das Leben heute«), Stefan Danziger (»Mittel und Wege«) und Pete the Beat („Beatbox-Comedy“). In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians in vier Shows auf – welche Comedians wo spielen, erfährt man auf der Homepage spassix.de. Vielfältig wie das Programm sind auch die Lokale, mit dabei sind: Altes Theater, Blackbones Steakhouse, Jägerhaus, Parkhotel, Restaurant Bürgerhaus Böckingen, Roadhouse Club (alle Heilbronn), Weitblick da Franco (Talheimer Hof), Neckarsulmer Brauhaus und Pane e Vino (Neckarwestheim/Schloss Liebenstein). In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. Tickets kann man sich ab sofort Online im Vorverkauf bestellen, bis 31. August noch zum ermäßigten Early-Bird-Tarif. Wenn mehrere zusammen kaufen, sparen sie mit dem Gruppenticket 2 Euro.

Do. 5. November, Einlass 18 Uhr, vier Shows ab 19:30 Uhr, neun Lokale in und um Heilbronn, Tickets ab 23 €, www.spassix.de