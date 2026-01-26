12 Tenors: Songs of Eternity, 12.02.26

Am 4. Februar gastiert eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt im Konzerthaus Heidenheim: »The 12 Tenors«. Seit mehr als 15 Jahren begeistern sie ihr Publikum mit großen Stimmen, eindrucksvollen Choreografien, witzigem Entertainment und charmanten Moderationen – auf den Bühnen Europas ebenso wie in China, Japan und Südkorea. Nun sind sie mit ihrer neuen Show »Songs of Eternity« auf Tournee und präsentieren ein musikalisches Erlebnis, das die Grenzen von Zeit und Raum sprengt.

Zwölf Stimmen und zwölf faszinierende Persönlichkeiten entzünden ein musikalisches Feuerwerk aus Liedern, die für die Ewigkeit geschrieben wurden. Unter dem Motto Songs of Eternity entführen die Ausnahmesänger das Publikum auf eine emotionale Reise durch ikonische Welthits, die über Generationen hinweg die Herzen der Menschen berührt haben. Berühmte klassische Arien treffen auf romantische Balladen sowie kraftvolle Rock- und Pophymnen – eine sorgfältig kuratierte Auswahl zeitloser Melodien, die mit ihrer Schönheit und Tiefe einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Begleitet von einer Live-Band und umrahmt von einer spektakulären Lichtshow zelebrieren »The 12 Tenors« die Vielseitigkeit der Musik in all ihren Facetten. Ob in ruhigen Momenten der Besinnung oder in energiegeladenen Höhepunkten: Die Show führt in eine andere Dimension, in der Musik das einzige Maß für Zeit ist. Jede Performance ist eine Hommage an das musikalische Erbe, das durch alle Lebensphasen begleitet – von den ersten Melodien der Kindheit bis zu den Liedern, die im Erwachsenenalter prägen. Die Kombination aus musikalischer Perfektion, emotionaler Tiefe und moderner Inszenierung macht jeden Auftritt der Formation zu einem besonderen Ereignis, dessen Wirkung weit über den Konzertabend hinausreicht.

Neben der stimmlichen Brillanz überzeugen die Sänger mit charismatischer Bühnenpräsenz, markanten Choreografien und einer beeindruckenden stimmlichen Vielfalt. Legendäre Hüftschwünge und große Emotionen sorgen regelmäßig für Begeisterung. »Songs of Eternity« verbindet dabei Vergangenheit und Gegenwart zu einem zeitlosen Konzerterlebnis, das lange nach dem letzten Ton nachhallt. Die »12 Tenors« formulieren ihren künstlerischen Anspruch so: »Unsere Interpretationen sollen eine emotionale Verbindung zum Publikum herstellen. Die Magie entsteht, wenn unsere Präsentation die zeitlosen Welthits zu unserer ganz persönlichen Version werden lässt.« »Songs of Eternity« ist ein emotionsgeladenes Konzert voller Leidenschaft, Energie und zeitloser Musik. Wenn es wieder heißt »Ladies and Gentlemen, please welcome live on stage: The 12 Tenors!« wird das Konzerthaus Heidenheim zur Bühne eines Abends, der Musik als universelle Sprache feiert.

12 Tenors: Songs of Eternity, 4. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus, Heidenheim, www.locations-hdh.de