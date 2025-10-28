13. Dynamite Night in Ellwangen, 28.12.25

Die Dynamite Night, die seit 2024 im Ellwanger Stadtteil Röhlingen stattfindet, geht in die 13. Runde. Mit von der Partie sind dieses Mal Frozen Crown, Axxis und Warkings. Die italienische Power-Metal-Band Frozen Crown veröffentlicht ihr neues Studioalbum und Napalm-Records-Debüt »War Hearts« am 18. Oktober 2024. Mit ihrem unverkennbaren Sound aus blitzschnellen Riffs, eingängigen Melodien und unbändiger Energie konnten sie sich in den letzten sieben Jahren in der internationalen Metalszene einen Namen machen. Nun heben sie mit ­ihrem fünften Album »War Hearts« ihr bisheriges Schaffen auf ein neues Level und treten mit der neuen, gerade mal 18-jährigen Gitarristin erstmals als Sextett auf. Die brandneuen zehn Tracks ­werden sie im kommenden Herbst auf der großen Europatournee von Kamelot gebührend feiern.

Expand Foto: Dirk Schelpmeier Axxis

Axxis wurden im lebhaften Musikland Deutschland in den 80er-Jahren gegründet. Mit ihrer Liebe zu harten Riffs und hymnenhaften Melodien haben sie Musik erschaffen, die die Herzen von Rockfans weltweit entzündet. Axxis sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Heavy Metal und melodischem Hard Rock und konnten über die Jahre eine treue Fanbase hinter sich versammeln. Bernhard Weiß ist bekannt für seine kraftvolle Stimme und charismatische Bühnenpräsenz, und die Songs der Band machen zweifelsohne süchtig. Zudem begeistern die Jungs mit ihren aufwendigen und visuell beeindruckenden Bühnenshows. Aktuell feiert die Band ihren 35. Geburtstag ausführlich – mit dem neuen Album »Coming Home«, einer zum großen Teil ausverkauften Tournee, Festivals im In- und Ausland sowie zwei Monate vorher ausverkauften, ­großen Jubiläumskonzerten.

Expand Warkings

Warkings ist eine Heavy/Power-Metal-Band, die 2018 gegründet wurde und für ihre epischen, mitreißenden Hymnen bekannt ist. Jedes Mitglied verkörpert eine legendäre Kriegerfigur – einen römischen Tribun, einen Wikinger, einen Kreuzritter und einen Spartaner. Seit 2022 unterstützt Morgana Le Fay, die geheimnisvolle Halbschwester König Artus’, die vier Krieger mit ihrer einzigartigen Stimme. ­Diese mystische Inszenierung spiegelt sich nicht nur in ihrem Erscheinungsbild, sondern auch in ­ihren Texten wider, die von antiken Schlachten, ­Mythen und Legenden inspiriert sind. Musikalisch bieten Warkings klassischen Heavy/Power Metal mit druckvollen Riffs, hymnischen Refrains und ­epischer Atmosphäre. Ihr Debütalbum »Reborn« erschien 2018 und legte den Grundstein für ihren Erfolg. Mit »Revenge« (2020) gelang ihnen erstmals der Einstieg in die deutschen Albumcharts. Ihr ­bislang jüngstes Album, Morgana (2022), brachte ihnen erstmals eine Platzierung in den Top Ten. Im Juli 2025 erscheint nun ihr fünftes und ambitioniertestes Album, »Armageddon«.

13. Dynamite Night, So. 28. Dezember, 18 Uhr, Sechtalhalle Ellwangen, www.borila-entertainment.com

Tickets gibt es unter www.reservix.de, www.eventim.de und an allen bekannten VK-Stellen