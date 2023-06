13. Haigern Live! 21.-23. Juli 2023

Am Freitag, 21. Juli startet Haigern Live! in die dreizehnte Auflage. Es gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. 2022 zog Haigern Live! über 25.000 Besucher an. Bis zum 24. Juli treten unter dem Motto »Spielen für einen guten Zweck!« bekannte Bands und Musiker auf.

Auch 2023 wird es die große Festivalbühne mit 25 Metern Breite und zwei großen LED-Leinwänden links und rechts geben. »Das Festivalgelände ist das gleiche wie 2022 – hier haben wir keine Veränderungen geplant«, erklärt Andre Späth vom Organisationsteam. Jeder Festivaltag wird seine eigenen Highlights haben. Am Freitag kommt ab ca. 22.30 Uhr Max Giesinger. Zu seinen bekanntesten Hits gehören »80 Millionen«, »Wenn Sie Tanzt« oder sein aktueller Top-Hit »More To This Life«. Am Samstag spielt ab ca. 22.15 Uhr the nightLIVEband feat. Pohlmann. Pohlmann ist bekannt durch seinen Song »Wenn jetzt Sommer wär« und ist Singer-Songwriter. Am Sonntag ab ca. 20.00 Uhr steht die Tribute-Band Queen-Kings auf der Bühne. Am Montag macht ab ca. 20.30 Uhr Gregor Meyle mit seiner Sommer-Tour 2023 den Festivalabschluss. Er ist bekannt aus »Sing meinen Song« und seinem eigenen TV-Format »Meilensteine«. Seine bekanntesten Songs sind »Dir gehört mein Herz« oder »Niemand«. »Aber auch das komplette Line-Up kann sich sehen lassen!« erzählt Daniel Friedrich vom Organisationsteam. Bereits seit Jahren legen die Veranstalter viel Wert auf mehr eigene Musik und immer wieder neue Bands, die man in der Region noch nicht kennt.

Insgesamt zwölf ganz neue Acts werden kombiniert mit langjährigen Weggefährten. Neu mit dabei ist Jesse Tellem. Er war bereits mit Max Giesinger und Johannes Oerding auf Tour. Weitere Künstler sind Julian Pförtner bekannt aus »The Voice«, die Twinz, Benzo, Juless und einige mehr. Infos zu allen Künstlern gibt es unter haigernlive.de. „Das Festival lebt von der Qualität der auftretenden Künstler. Wir möchten unseren Besuchern jedes Jahr viel Neues präsentieren – das ist uns auch dieses Jahr gelungen“, berichtet Friedrich weiter. Von Rock und Pop bis hin zu Soul und Funk ist alles mit dabei. Ob Oldies oder aktuelle Charthits – die musikalische Bandbreite des Festivals kennt keine Grenzen.

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, sich für das Festival digital seine Tickets zu sichern. Der Vorverkauf startet mit dem Early- Bird Ticket zu stark reduzierten Preisen. »Wer schnell ist, kann sich jetzt die günstigsten Tickets zum Festival sichern«, weiß Organisator Robin Frank. Das Kontingent ist allerdings begrenzt. Im normalen Vorverkauf bis zum jeweiligen Vortag des Festivals steigt der Ticketpreis um 5 Euro. Hardtickets an der Abendkasse kosten zusätzlich 3 Euro mehr. Nur für den Festival-Sonntag ist kein Ticket notwendig. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Am Freitag kostet das Early-Bird Ticket 19 Euro, am Samstag 14 Euro und am Montag 17 Euro. »Ein regulärer Konzertbesuch bei den diesjährigen Top-Acts kostet in der Regel fast das Dreifache«, weiß Robin Frank weiter. Kinder bis einschließlich 13 Jahren benötigen kein Ticket und zahlen keinen Eintritt. »Die Unterstützung von Familien ist uns bei Haigern Live! besonders wichtig«, verspricht Frank. Das Festivaltickt für alle Tage kostet 45 Euro. Alle Ticketpreise sind zzgl. der VVK-Gebühr. Man kann ebenfalls Wertgutscheine à 10 Euro erwerben, die auf dem Festival für Essen und Getränke verwendet werden können. Außerdem gibt es ab diesem Jahr ein Wertgutscheinpaket in Höhe von 100 Euro zum Preis von lediglich 80 Euro. Ein Rücktausch der Wertmarken ist hier allerdings ausgeschlossen.

Damit Jung und Alt voll und ganz die einzigartige Stimmung genießen können und ohne Probleme zum Festival gelangen, wird wieder ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der auf den Haigern pendelt. Das Open-Air-Gelände ist während der Festivalzeit weiträumig für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Park-and-Ride-Plätze finden sich ausreichend rund um den Berg. Auch dieses Jahr müssen sich die Besucher auf größere Sicherheitskontrollen an den Eingängen einstellen. »Wir setzen seit Jahren deutlich mehr Sicherheitspersonal ein. Neben Taschenkontrollen finden auch Personenüberprüfungen statt«, erklärt Andre Späth.

Mehr als 250 ehrenamtliche Helfer sorgen 2023 wieder für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival. Auch dieses Jahr verzichten die Beteiligten wieder auf ihre Gagen für die Unterstützung des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern e.V. Die Erlöse aus dem Festival kommen zu 100% dem Förderverein zu Gute. Seit Gründung des Vereins konnten bisher rund 250.000 EUR investiert werden. So wurden zwei Bauwägen als Material- und Sanitätswagen gekauft, Teile des Geländes neu gepflastert und die Grillstelle integriert. »Es ist toll, dass wir gleichzeitig mehrere Ziele erreichen: Wir unterstützen sozial schwächer gestellte Kinder und Familien mit unseren Förderbeiträgen zu den Kinderfreizeiten, können wichtige und langfristige Investitionen in das Freizeitgelände tätigen und so den Fortbestand der Kinderfreizeit sichern und bieten ein Festivalhighlight, dessen Besuch sich jeder leisten kann«, freut sich Daniel Friedrich, 1. Vorsitzender des Fördervereins.

13. Haigern Live!, Fr. 21. bis Mo. 23. Juli, Haigern 3, Talheim

Aktuelle Informationen zu Programm und Bands findet man im Internet unter www.haigernlive.de.

Bandprogramm 2023:

Freitag, 21.07.

18.00 Uhr: Benzo & Twinz (im Wechsel)

19.30 Uhr: Jiska

21.00 Uhr: Jesse Tellem

22.30 Uhr: Max Giesinger

Samstag, 22.07.

18.00 Uhr: Mary Summer

19.30 Uhr: Pete Jones

21.00 Uhr: Juless

22.15Uhr: the nightLIVEband feat. Pohlmann

Sonntag, 23.07.

11.30 Uhr: Gottesdienst mit Gospel Diamonds

13.00 Uhr: Gospel Diamonds

14.30 Uhr: Kinderprogramm / Band (noch offen)

18:00 Uhr: Noisepollution Rockrevue

20.00 Uhr: Queen Kings

Montag, 24.07.

17.30 Uhr: (noch offen)

19.00 Uhr: Julian Pförtner

20.30 Uhr: Gregor Meyle