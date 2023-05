13. Haigern Live! 21.Juli - 23.Juli

Max Giesinger

Der Vorverkauf startete mit dem Early- Bird Ticket zu stark reduzierten Preisen. Hardtickets an der Abendkasse kosten immer 3 Euro mehr. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Am Freitag kostet das Early-Bird Ticket 19 Euro, am Samstag 14 Euro und am Montag 17 Euro. Nach der Early Bird Phase dann 5 Euro mehr. Kinder bis einschließlich 13 Jahren benötigen kein Ticket und zahlen keinen Eintritt. Das Festivaltickt für alle Tage kostet 45 Euro. Alle Ticketpreise sind zzgl. der VVK-Gebühr. Es ist wieder ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der auf den Haigern pendelt. Park-and-Ride-Plätze finden sich ausreichend rund um den Berg. Mehr als 250 ehrenamtliche Helfer sorgen 2023 wieder für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival. Auch dieses Jahr verzichten viele Beteiligte wieder auf ihre Gagen für die Unterstützung des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern e.V. Die Erlöse aus dem Festival kommen zu 100% dem Förderverein zu Gute. Seit Gründung des Vereins konnten bisher rund 250.000 EUR investiert werden.

Bandprogramm 2023:

Freitag, 21.07.

18.00 Uhr: Benzo & Twinz (im Wechsel)

19.30 Uhr: Jiska

21.00 Uhr: Jesse Tellem

22.30 Uhr: Max Giesinger

Samstag, 22.07.

18.00 Uhr: Mary Summer

19.30 Uhr: Pete Jones

21.00 Uhr: Juless

22.15Uhr: the nightLIVEband feat. Pohlmann

Sonntag, 23.07.

11.30 Uhr: Gottesdienst mit Gospel Diamonds

13.00 Uhr: Gospel Diamonds

14.30 Uhr: AUDI BKK

16.00 Uhr: More than Soul

18:00 Uhr: Noisepollution Rockrevue

20.00 Uhr: Queen Kings

Montag, 24.07.

17.30 Uhr: After Work mit DJ

19.00 Uhr: Julian Pförtner

20.30 Uhr: Gregor Meyle

13. Haigern Live!, Fr. 21. bis Mo. 23. Juli, www.haigernlive.de