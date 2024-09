13. Internationales Schattentheater Festival ab 17. Oktober in Schwäbisch Gmünd

Mit einem aufregenden Programm auf und neben der Bühne startet das Internationale Schattentheater Festival Schwäbisch Gmünd in seine 13. Auflage.

»Wo Licht, ist auch Schatten«: Beim 13. Internationalen Schattentheater Festival zeigen Theaterschaffende von fünf Kontinenten und aus 13 Ländern wie faszinierend das Spiel mit Licht und Schatten sein kann. Die Gruppe »Pantao« aus Köln, die für große und farbenfrohe Fabelwesen bekannt ist, gestaltet den Eröffnungsabend am Freitag, 11. Oktober mit ihren »Windpferden«, ebenso wie die Cia Quase Cinema aus Brasilien mit »somBRafrica«. Die Eröffnung des Schattentheater Festivals auf dem Johannisplatz kostet keinen Eintritt. Auf über 50 Vorstellungen dürfen sich die Schwäbisch Gmünder in der Festivalwoche freuen, darunter »Les Zerkiens« aus Belgien, die bei ihrem Debüt in Gmünd sieben Mal »Sous la table – Unterm Tisch« spielen werden. Eine Uraufführung gibt es mit »Kreislers Projekt«, einer musikalischen Seelenerkundung von Katerini Antonakaki in der Theaterwerkstatt. Neben den vielfältigen und beeindruckenden Aufführungen stehen fünf Workshops, drei Ausstellungen, drei Vorträge sowie interaktive Installationen und viele weitere Angebote auf dem Programm. Seit dem vergangenen Jahr liegt die Leitung des Festivals in den Händen von Iris Meinhardt, die für das Programm viele Highlights mit Altbekannten wie auch neuen Mitwirkenden gewinnen konnte: »Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Abenteuer«, so Meinhardt, die besonders das Theater für die Allerkleinsten, die Einbeziehung des öffentlichen Raums sowie die Entwicklungen der digitalen Medien und Augmented Reality in den Fokus stellt. Das Internationale Schattentheater Museum »schattenreich« im Mohrengässle 6 hat außerdem während des Festivals täglich geöffnet und bietet neben der Dauerausstellung, die Wechselausstellung mit der preisgekrönten Produktion »Die Geschichte vom Soldaten« der »Puppet Players«. Im Gewölbekeller des interaktiven Museums richtet der Verein »Sandtogether« zum Festival ein »Offenes Sandlabor« zum Experimentieren ein.

13. Internationales Schattentheater Festival,

Fr. 11. bis Do. 17. Oktober, Schwäbisch Gmünd,

www.schattentheater.de